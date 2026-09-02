Донские аграрии могут сократить посевы озимых из-за проблем со сбытом зерна

Некоторые сельскохозяйственные производители Ростовской области рассматривают возможность отказа от посева озимых культур на части площадей под урожай 2027 года. Причина — трудности с реализацией текущего урожая зерна, сообщил «Ведомости Юг» заместитель председателя Законодательного собрания региона и глава комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Особенно сложная ситуация сложилась у средних и мелких сельхозтововаропроизводителей. Многие из них уже задумываются, чем заменить озимые культуры на будущий год. Вячеслав Василенко уверен, что хотя бы часть площадей будет переориентирована на другие культуры, которые пользуются спросом на рынке.

Кроме того, аграрии испытывают нехватку финансовых средств как для проведения осеннего сева, так и для погашения накопленных долговых обязательств.

Мария Хоперская