Суд обязал оператора платных парковок Ростова восстановить 144 паркомата

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону к ООО «Ростовское парковочное пространство» (РПП), обязав компанию в течение месяца восстановить работоспособность 144 паркоматов и поддерживать систему до передачи оборудования в муниципальную собственность. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Конфликт связан с исполнением инвестиционного договора от 30 декабря 2015 года, по которому РПП должно было создать и обслуживать систему платных парковок более чем на 6,5 тыс. машиномест. Инвестор установил 144 паркомата Strada Pal Cashless, однако с 1 октября 2023 года они перестали работать.

По условиям договора, инвестор обязан обеспечивать работоспособность системы вплоть до ее безвозмездной передачи городу в декабре 2027 года. После отключения паркоматов из способов оплаты остались только дистанционные — мобильное приложение, SMS и электронные платежные системы.

Подробности в материале — «Паркоматы раздора».

Наталья Белоштейн