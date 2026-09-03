Генерал Михайлов назначен замгубернатора Ростовской области

В Ростовской области введена должность заместителя губернатора по взаимодействию с военными органами, которую занял генерал-майор внутренней службы Игорь Михайлов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Новую должность в правительстве области ввели для усиления работы по обеспечению безопасности. Господин Михайлов будет координировать вопросы защиты региона от угроз в условиях СВО, а также работу по набору граждан на военную службу по контракту.

Игорь Михайлов получил военное образование в Новочеркасском высшем военном командном училище связи. По словам губернатора, он имеет опыт военной службы, в том числе в подразделениях противовоздушной обороны.

Решение о введении новой должности господин Слюсарь объяснил необходимостью усилить взаимодействие областных властей с военными органами и координацию соответствующих направлений работы.

Валерий Климов