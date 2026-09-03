Гречка в Ростовской области за две недели подорожала почти на 8%

Средняя цена гречневой крупы в Ростовской области с 17 по 31 августа выросла на 7,9% — с 71,54 до 77,16 руб. за кг. Такие данные приводятся в таблицах Ростовстата о средних ценах на товары и платные услуги, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов». В таблицах приведены цены с учетом данных городских рынков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Вторым по темпам роста стал сахар-песок: за две недели он подорожал на 4,5% — с 80,73 до 84,40 руб. за кг. Подсолнечное масло прибавило 2,5%, его цена выросла со 149,35 до 153,10 руб. за литр. Куриные яйца подорожали на 1,9% — с 81,79 до 83,35 руб. за 10 штук. Соль стала дороже на 1,7% — с 24,30 до 24,71 руб. за кг.

Среди мясных товаров сильнее всего выросла цена баранины — на 0,4%, с 803,70 до 806,56 руб. за кг. Говядина подорожала на 0,3% — с 717,79 до 719,95 руб., куры охлажденные и мороженые — на 0,5%, с 261,13 до 262,36 руб. При этом свинина подешевела на 0,2% — с 440,07 до 439,11 руб. за кг.

Мороженая неразделанная рыба подорожала на 1,1% — с 355,64 до 359,44 руб. за кг. Сливочное масло прибавило 0,6%, до 1036,37 руб. за кг, ультрапастеризованное молоко — 0,6%, до 112,08 руб. за литр, творог — 0,5%, до 459,66 руб.

Из колбасных изделий варено-копченая и полукопченая колбаса подорожала на 0,1% — с 704,11 до 704,59 руб. за кг. Вареная колбаса, напротив, подешевела на 0,4% — с 581,24 до 578,93 руб.

Наиболее заметное снижение цен пришлось на овощи и фрукты. Репчатый лук подешевел на 7,6% — с 61,09 до 56,44 руб. за кг. Морковь стала дешевле на 6,6% — с 57,76 до 53,96 руб., белокочанная капуста — на 6,1%, с 49,95 до 46,92 руб. Яблоки подешевели на 5,4% — со 137,94 до 130,47 руб., картофель — на 4,5%, с 61,48 до 58,72 руб.

Из остальных продуктов пшено подорожало на 1,3% — с 52,98 до 53,67 руб. за кг, вермишель — на 0,7%, со 113,96 до 114,74 руб., пшеничный хлеб и булочные изделия — на 0,4%, до 113,02 руб. за кг, пшеничная мука — на 0,3%, до 53,20 руб.

При этом черный чай подешевел на 0,1% — с 1272,53 до 1271,64 руб. за кг, рис — на 0,2%, до 80,26 руб., ржано-пшеничный хлеб — на 0,6%, до 95,29 руб. за кг.

Из непродовольственных товаров туалетное мыло подешевело на 2% — с 63,66 до 62,40 руб. за 100 г, стиральный порошок — на 0,5%, до 188,07 руб. за кг. Цена хозяйственного мыла практически не изменилась — 63,35 против 63,43 руб. за 200 г.

Маргарин подешевел на 0,9% — с 282,47 до 279,95 руб. за кг, сметана — на 0,2%, до 357,07 руб., сыр — менее чем на 0,1%, до 902,41 руб. При этом пастеризованное молоко подорожало на 0,1% — до 94,83 руб. за литр.

Цены на услуги за этот период в представленных таблицах не изменились. Проезд в городском автобусе остался на уровне 43,39 руб. за поездку, в трамвае — 34 руб., в троллейбусе — 35,73 руб. Не изменились также средние цены на плату за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление и снабжение электроэнергией.

Валерий Климов