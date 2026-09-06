Слюсарь: пятилетнего мальчика госпитализировали после атаки БПЛА на Ростов

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что после атаки БПЛА на Ростов-на-Дону в больнице остаются пятилетний мальчик и его мать. Оба пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.

По данным регионального Минздрава, всего за медицинской помощью обратились четыре человека. Остальным пострадавшим госпитализация не потребовалась, они проходят лечение амбулаторно.

Господин Слюсарь посетил Левенцовский микрорайон, где утром обломки беспилотников повредили жилые высотки. Он встретился с жителями и проверил, необходима ли им дополнительная помощь.

Еще один поврежденный дом губернатор осмотрел в центре Ростова. Как доложил глава города Александр Скрябин, после происшествия городская комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела режим ЧС в границах улиц, где зафиксированы повреждения.

Основной ущерб жилым зданиям пришелся на оконные рамы и остекление. Экстренные службы проводят необходимые работы, после которых жильцы смогут вернуться в свои квартиры. Городские службы начали обследование домов, оценку ущерба и прием заявлений от пострадавших на получение помощи.

Комиссии по чрезвычайным ситуациям также провели заседания в пострадавших районах Ростовской области. Местные администрации приступили к оценке повреждений и оформлению необходимой помощи жителям. Для обеспечения порядка и безопасности у поврежденных объектов дежурит полиция.

Валерий Климов