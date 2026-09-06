Кардиохирурги НИИ имени Джанелидзе впервые провели операцию Вольфа

Кардиохирурги НИИ скорой помощи имени Джанелидзе впервые в истории клиники выполнили операцию Вольфа. В ходе одного вмешательства 61-летнему пациенту исправили сразу три сердечно-сосудистые патологии, сообщили в комитете здравоохранения Санкт-Петербурга.

Мужчина поступил в клинику с митральной недостаточностью третьей степени. Предоперационное обследование выявило также поражение трикуспидального клапана и аневризму аорты. Уже во время операции хирурги обнаружили, что аневризма имеет другой тип, чем предполагалось изначально.

«В результате прямо по ходу операции нам пришлось изменить план хирургического лечения»,— пояснил заведующий отделением Демис Граматиков.

Врачи выполнили операцию Вольфа — протезирование восходящего отдела аорты с заменой пораженного синуса. Одновременно была проведена пластика митрального и трикуспидального клапанов. Для протезирования аорты использовали синтетический материал, который, по данным комитета, исключает риск рецидива и считается «золотым стандартом».

Время пережатия аорты составило 58 минут. Вся операция продолжалась около трех часов.

Сейчас пациент переведен из реанимации в кардиохирургическое отделение. Он активен и чувствует себя хорошо. Причины возникновения редкой патологии установят после проведения гистологического исследования.

Матвей Николаев