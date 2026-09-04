Главные новости за 4 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

На территории нефтебазы в районе Сочи после атаки БПЛА произошел пожар. Обломки БПЛА обнаружены по нескольким адресам. По предварительным данным, пострадавших нет.

Опрошенные «Ъ-Кубань» ветеринарные клиники Краснодарского края продолжают использовать в своей работе вакцину «Мультикам», несмотря на разгорающийся вокруг нее скандал. По словам ветеринарных врачей, из оборота изъята лишь определенная серия препарата.

Дочь экс-главы краснодарского крайсуда Чернова лишили статуса судьи в отставке. Решение принято на основании положения закона «О статусе судей», предусматривающего прекращение отставки в случае нарушения требований к соблюдению профессиональных этических норм.

Губернатор заявил о возможных перебоях с бензином в Сочи из-за атаки БПЛА. По словам господина Кондратьева, топливо поступает в край в достаточном объеме, однако на отдельных АЗС зафиксированы случаи его непродажи при наличии запасов.

В Анапе начался бархатный сезон, который в последние годы перестал считаться низким для местного курортного рынка. С началом бархатного сезона глубина бронирования в Анапе выросла на 38%.

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в Краснодаре в августе достигла 135,2 тыс. руб., увеличившись за месяц на 0,3%. Темпы роста оказались ниже, чем на рынке новостроек, что эксперты связывают с периодом стагнации спроса.

В Краснодарском крае продолжается борьба с незаконной нестационарной торговлей. С начала года в регионе демонтировано около 500 торговых объектов, не соответствовавших установленным требованиям, из них 417 — непосредственно на побережье.

Кубанский государственный технологический университет (КубГТУ) зачислил более 6 тыс. первокурсников по программам среднего профессионального и высшего образования по итогам приемной кампании 2026 года.

Чистая прибыль Новороссийского морского торгового порта (НМТП) по МСФО за первое полугодие 2026 года выросла на 8,3% год к году, до 23,34 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 2,6%, до 39,68 млрд руб.

На юге страны этим летом заметно вырос спрос на солнечные электростанции и системы накопления энергии. Одновременно центры обработки данных и другие энергоемкие предприятия проявляют больший интерес к газовой генерации.