На юге летом почти в два раза выросли продажи солнечных станций

Перебои с энергоснабжением и рост стоимости электроэнергии подталкивают российский бизнес к развитию собственной генерации. На юге страны этим летом заметно вырос спрос на солнечные электростанции и системы накопления энергии. Одновременно центры обработки данных и другие энергоемкие предприятия проявляют больший интерес к газовой генерации, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Продажи солнечных станций в Краснодарском крае и Ростовской области с начала лета увеличились в 1,8 раза год к году, сообщил «Ъ» дистрибутор производителя солнечных модулей «Хевел» компания «ВольтаЭнерджи». По оценке компании, объем продаж гибридных и автономных солнечных станций в этих регионах до конца года составит 54 МВт.

В «Хевел» связывают рост спроса в том числе с перебоями в электроснабжении и нехваткой топлива для дизельных и бензиновых генераторов. Для домохозяйств солнечные станции прежде всего становятся способом обеспечить бесперебойное энергоснабжение. Малый и средний бизнес использует их для частичного замещения сетевой электроэнергии, стоимость которой в отдельных регионах превышает 14 руб. за кВт·ч. В компании оценивают ежегодный рост российского рынка малой солнечной генерации в 25–30%.

По словам директора Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексея Жихарева, в 2026 году спрос на объекты собственной генерации вырос более чем вдвое. Особенно востребованы солнечные панели и накопители энергии. Объем строительства солнечных электростанций за счетчиком, то есть непосредственно на стороне потребителя, составляет около 100 МВт в год. По мнению господина Жихарева, развитие микро- и распределенной генерации ускорилось из-за рисков дефицита электроэнергии.

Рост интереса к системам накопления энергии фиксируют и участники рынка на Северном Кавказе, в Краснодарском крае и Крыму. Председатель совета директоров «Вольтс Групп» Владимир Млынчик связывает это с нестабильностью централизованных сетей, отключениями на фоне увеличения нагрузки и износа оборудования, а также перебоями с поставками топлива. Тариф для юридических лиц на низком напряжении в южных регионах сейчас составляет 9–14 руб. за кВт·ч. При таких ценах солнечные установки, по оценке компании, могут окупаться за три—четыре года.

По данным гендиректора «Норд Энерджи» Тимура Котляра, в России уже введено около 2,5 ГВт·ч систем накопления энергии, причем около 80% этого объема приходится на 2026 год. Наиболее высокий спрос компания отмечает в Краснодарском крае, Крыму и других южных регионах, а также на Дальнем Востоке, где предприятия сталкиваются с дефицитом сетевых мощностей и сложностями технологического присоединения. Для крупных потребителей накопители становятся не только резервным источником, но и инструментом снижения затрат на электроэнергию и мощность.