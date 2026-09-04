«Квадрат» вторичного жилья в Краснодаре в августе стоил 135 тысяч рублей

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в Краснодаре в августе достигла 135,2 тыс. руб., увеличившись за месяц на 0,3%. Темпы роста оказались ниже, чем на рынке новостроек, что эксперты связывают с периодом стагнации спроса. Данные приводит «РБК Недвижимость» со ссылкой на портал «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В августе вторичное жилье подорожало в 59 из 70 крупных и больших городов, а также мегаполисов, вошедших в исследование. Наибольший рост зафиксирован в Кирове — на 3,6%, до 119,1 тыс. руб. за кв. м. Среди городов-миллионников лидером стала Уфа, где стоимость квадратного метра выросла на 1,8%, до 135,6 тыс. руб.

Снижение цен отмечено в семи городах. Максимальным оно оказалось в Астрахани — на 2,9%, до 94,9 тыс. руб. за кв. м. Среди городов-миллионников дешевле стала вторичная недвижимость только в Ростове-на-Дону: на 0,3%, до 133,2 тыс. руб. за кв. м.

В среднем по исследованным крупным городам и мегаполисам вторичное жилье за месяц подорожало на 0,6%, до 133,7 тыс. руб. за кв. м.

Гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко отметил, что в августе вторичная недвижимость дорожала несколько медленнее новостроек, однако снижение цен наблюдалось в меньшем числе городов. По его словам, предложение на обоих рынках увеличилось примерно на 3%, что указывает на период застоя. Оживления спроса и возобновления роста цен эксперт ожидает к концу года.

Вячеслав Рыжков