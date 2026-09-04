Дочь экс-главы краснодарского крайсуда Чернова лишили статуса судьи в отставке

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края прекратила почетную отставку бывшей судьи Арбитражного суда региона Анастасии Шепель, дочери экс-председателя краевого суда Александра Чернова. Об этом «Ъ» сообщили в ККС. Решение принято на основании положения закона «О статусе судей», предусматривающего прекращение отставки в случае нарушения требований к соблюдению профессиональных этических норм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Анастасия Шепель работала судьей Арбитражного суда Краснодарского края с 2008 года. В отставку она ушла досрочно 24 апреля 2026 года. В тот же день Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества семьи Александра Чернова, включая активы его бывшей супруги Галины Черновой и дочерей Елены Рязанской и Анастасии Шепель.

Общая стоимость переданного государству имущества составила около 900 млн руб. В перечень вошли 36 кг золота в слитках и монетах, 22 млн руб., два жилых дома, 106 нежилых помещений и шесть земельных участков общей площадью более 9 тыс. кв. м.

Как следовало из материалов дела, Александр Чернов содействовал назначению Галины Черновой на пост президента Нотариальной палаты Краснодарского края. По версии суда, она, в свою очередь, помогала супругу скрывать коррупционные доходы. Дочери супругов — Елена Рязанская, занимавшая должность вице-президента нотариальной палаты, и Анастасия Шепель — также участвовали в сокрытии активов, которые суд признал незаконно приобретенными.