Ветклиники Кубани продолжают прививать собак «Мультикамом» на фоне скандала

Опрошенные «Ъ-Кубань» ветеринарные клиники Краснодарского края продолжают использовать в своей работе вакцину «Мультикам», несмотря на разгорающийся вокруг нее скандал. По словам ветеринарных врачей, из оборота изъята лишь определенная серия препарата, а сам «Мультикам» зарекомендовал себя как надежное средство за годы применения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В качестве альтернативы в краснодарских лечебницах для животных предлагают вакцину «Астерион», также разработанную компанией «Ветбиохим». Всего «Ветбиохим» производит 15 различных вакцин и сывороток для мелких домашних животных.

ООО «Ветбиохим» — лидер российского рынка вакцин для животных. По данным RNC Pharma, в январе—июле 2026 года продукция этой компании обеспечивала 72,6% рынка в натуральном выражении и около 68,9% — в денежном. Как следует из данных СПАРК, по 45% в «Ветбиохиме» принадлежит Тарасу Алиперу и Екатерине Родионовой, еще 10% — Диане Паламарчук. По итогам 2025 года выручка компании, как следует из данных СПАРК, выросла на 83,1%, до 4,2 млрд руб., чистая прибыль — в 2,4 раза, до 1,8 млрд руб.

«Мультикан-8» — вакцина для профилактики у собак чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства.

С середины августа владельцы собак из Ярославской области, Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Костромы, Саратова и ряда других регионов сообщают о смертельных побочных эффектах после вакцинации препаратом «Мультикан-8».

Накануне стало известно, что Россельхознадзор ограничил оборот препарата «Мультикан-8», приведшего к гибели домашних животных в разных регионах России, а также начал проверку на самом предприятии производителя вакцины.

«Приостановлено обращение серии №20 данной вакцины... Проводятся контрольно-надзорные мероприятия совместно с Люблинской межрайонной прокуратурой по проверке ООО "Ветбиохим" и при участии специалистов подведомственного Россельхознадзору ФГБУ "ВГНКИ"»,— передает ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.

Подробнее — в материале «Собачье дело каждого».

Наталья Решетняк