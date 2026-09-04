В Анапе начался бархатный сезон, который в последние годы перестал считаться низким для местного курортного рынка. С началом бархатного сезона глубина бронирования в Анапе выросла на 38%, сообщила глава курорта Светлана Маслова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В осенний период в Анапе планируют принимать гостей около 1,6 тыс. объектов размещения общей вместимостью более 180 тыс. мест. Средняя загрузка курортного комплекса сейчас составляет 85%. При этом глубина бронирования, по данным оперативного мониторинга, на 38% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

С начала 2026 года в Анапе побывали более 2,6 млн туристов. В настоящее время пляжи и прогулочные зоны города сохраняют высокую загрузку, сопоставимую с летними показателями.

Местные власти рассчитывают на продолжение туристического сезона в осенние месяцы благодаря сохраняющейся теплой погоде и снижению интенсивности курортного потока по сравнению с летним периодом.

Вячеслав Рыжков