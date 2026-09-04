На Кубани с начала года демонтировали около 500 незаконных торговых павильонов

В Краснодарском крае продолжается борьба с незаконной нестационарной торговлей. С начала года в регионе демонтировано около 500 торговых объектов, не соответствовавших установленным требованиям, из них 417 — непосредственно на побережье. Об этом заявил руководитель департамента потребительской сферы региона Роман Куринный на совещании под председательством вице-губернатора Александра Руппеля, сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Всего на Кубани действует более 7 тыс. нестационарных торговых объектов (НТО), из которых 3,3 тыс. расположены в прибрежной зоне. Наибольшую активность по наведению порядка в этой сфере проявили Геленджик и Новороссийск. В Геленджике после расторжения договора аренды освобождена центральная набережная и расширена прогулочная зона. В Новороссийске демонтаж незаконных объектов проводится в течение двух суток с момента их выявления.

Как отметил Роман Куринный, в 2025 году муниципальные образования от размещения НТО получили 472,7 млн руб. доходов — на 4% больше, чем годом ранее. При этом в Туапсинском округе в августе выявлены объекты, размещенные с нарушениями. Муниципалитету рекомендовано ускорить их устранение и пересмотреть схемы размещения НТО.

В сфере придорожного сервиса за нарушения правил торговли составлено более 580 протоколов, демонтировано 740 незаконных рекламных конструкций.

Кроме того, в рамках контроля за оборотом алкогольной продукции проведено 275 мероприятий в шести курортных муниципалитетах. Выявлено 105 нарушений, из незаконного оборота изъято более 2 тыс. литров нелегального алкоголя, в том числе 807 литров контрафактного.

Алина Зорина