КубГТУ принял более 6 тысяч первокурсников

Кубанский государственный технологический университет (КубГТУ) зачислил более 6 тыс. первокурсников по программам среднего профессионального и высшего образования по итогам приемной кампании 2026 года. При этом средний балл ЕГЭ и проходные баллы по большинству направлений подготовки заметно выросли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба КубГТУ Фото: пресс-служба КубГТУ

На бюджетные места бакалавриата и специалитета в вуз поступило более 33 тыс. заявлений — свыше чем на 40% больше, чем годом ранее. Всего в приемной кампании участвовали около 20 тыс. абитуриентов, подавших 98 тыс. заявлений. Число участников выросло почти на треть по сравнению с 2025 годом.

Одновременно повысился средний уровень подготовки поступивших. Средний балл ЕГЭ зачисленных на очную форму вырос с 62,27 до 68,90, а среди поступивших на бюджет — с 68,02 до 72,29.

Рост проходных баллов зафиксирован практически по всем направлениям. На энергетических и химико-технологических специальностях они увеличились на 29–33 балла, в сфере информационных технологий и кибербезопасности — до 25 баллов. На направлениях машиностроения и транспорта рост достиг 37 баллов, пищевых технологий — 39–50 баллов, строительства — более 20 баллов.

Наиболее высокий средний балл ЕГЭ среди зачисленных на бюджет отмечен на направлениях «Экономика» — 84,44, «Менеджмент» — 84,39 и «Программная инженерия» — 83,32. На специальности «Строительство уникальных зданий и сооружений» показатель составил 83,22.

84 поступивших набрали по итогам трех ЕГЭ 250 баллов и более. Пять зачисленных имеют результаты в 100 баллов, еще три победителя и призера школьных олимпиад поступили без вступительных испытаний. Все 1,59 тыс. бюджетных мест, выделенных университету на 2026 год, были заполнены.

Более 83% первокурсников составили жители Краснодарского края. Среди других регионов наиболее широко представлены Адыгея, Ставропольский край, Крым и Ростовская область.

Приемная кампания в основном прошла в электронном формате: около 80% заявлений поступило через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги». Одновременно КубГТУ проводил очные консультации для абитуриентов и их родителей.

Вячеслав Рыжков