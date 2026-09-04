Чистая прибыль НМТП за полгода выросла до 23,34 млрд рублей

Чистая прибыль Новороссийского морского торгового порта (НМТП) по МСФО за первое полугодие 2026 года выросла на 8,3% год к году, до 23,34 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 2,6%, до 39,68 млрд руб., следует из опубликованной консолидированной отчетности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Краткосрочные обязательства НМТП на конец июня составили 42,8 млрд руб., увеличившись за период на 12,9%. Долгосрочные обязательства выросли на 49,1%, до 50,21 млрд руб. При этом чистый долг компании, согласно отчетности, составил отрицательные 9,4 млрд руб., что соответствует чистой денежной позиции.

Амортизация за шесть месяцев достигла 3,1 млрд руб. Операционный денежный поток составил 16,59 млрд руб., инвестиционный оказался отрицательным — 9,53 млрд руб. Финансовый денежный поток составил 10,81 млрд руб.

Вячеслав Рыжков