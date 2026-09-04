В Моздоке продают 17 котельных и теплосети за 296 млн рублей

В Республике Северная Осетия — Алания объявлены торги по продаже имущества государственного унитарного предприятия «Моздокские тепловые сети» (ГУП МТС). Весь комплекс выставлен единым лотом с начальной ценой 296,16 млн рублей. Арбитражным управляющим назначена Зита Бесолова.

В состав лота входит полная производственная база теплоснабжения Моздока. Покупатель получит 17 котельных, центральный тепловой пункт, теплопункты, насосные станции, мазутное хозяйство, солевой склад, административные здания, мастерские, гаражи и проходные производственной базы. Площадь объектов варьируется от 7 до почти 1500 кв. м, год постройки — от 1900 до 2022 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ГУП «Моздокские тепловые сети» (МТС) зарегистрировано в 1993 году в г. Моздок Северной Осетии-Алании. Уставный капитал общества составляет 500 тысяч рублей. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. За 2025 год убыток компании составляет — 10,3 млн руб.

В лот также включены инженерные сооружения: дымовые трубы высотой от 26 до 32 метров из кирпича и металла, а также сеть теплотрасс протяжённостью более 30 километров диаметром около 100 мм. Среди оборудования — модульная котельная № 17 (АБМК-330), газопоршневая электростанция мощностью 200–300 кВт, 46 единиц технического оборудования в котельной № 1 и другая техника: всего 63 наименования движимого имущества. Автопарк насчитывает девять транспортных средств, в том числе ГАЗ-52, ГАЗ-3307, несколько модификаций «Газелей», автосамосвал САЗ-3507, легковой ГАЗ-3110, а также экскаватор ЭО-2626.

Права на земельные участки под объектами в стоимость лота не включены — покупатель оформит их самостоятельно после приобретения недвижимости.

Приём заявок завершится 12 октября 2026 года в 12:00. Период подачи ценовых предложений стартует сразу по окончании приёма заявок.

Осмотреть объекты можно по адресу: г. Моздок, ул. Первомайская, д. 37.

Тат Гаспарян