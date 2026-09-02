Главные новости за 2 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

В МЦУ Краснодара прокомментировали информацию о том, что в школах краевого центра начались сборы на оклейку окон учебных учреждений бронированной пленкой. Подобная оклейка не является обязательной.

В Краснодаре задержан бывший заместитель начальника краевого ГУ МВД полковник Алексей Чебураков. Его проверяют на причастность к организации нелегального производства и распространения табачной продукции.

Прокуратура Сочи через суд добилась взыскания 5,5 млрд руб. в счет возмещения ущерба, причиненного окружающей среде. Юридическое лицо в рамках исполнения контракта перед МУП Сочи «Водоканал» вело предпринимательскую деятельность по обращению с отходами без лицензии.

Республике Крым выделено свыше 2,2 млрд руб. из резервного фонда правительства Российской Федерации. Средства направят на частичную компенсацию расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на оплату труда работников.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас поддержала введение моратория на военные действия в Черном море. Об этом она заявила на пресс-конференции в Уиклоу.

На Кубани расширили меры поддержки предпринимателей, чьи складские и логистические объекты пострадали в результате атак беспилотников. Региональный Фонд микрофинансирования и Фонд развития промышленности запустили льготные программы финансирования.

Стоимость ОСАГО и КАСКО на Кубани выросла на 10–15%. Основной объем страховых премий в регионе приходится на автострахование, страхование жизни, добровольное медицинское страхование, а также защиту имущества граждан и бизнеса.

Минфин рассчитывает продать принадлежащие государству 20% акций ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) до конца 2026 года. Оценка пакета уже проводится.

В Крыму стоимость условного школьного набора составила 19,67 тыс. руб., увеличившись за год на 6%. В Краснодарском крае родители в среднем тратили 19,88 тыс. руб., что на 8% больше, чем годом ранее.

За январь—июль 2026 года на территории Краснодарского края зарегистрировано 288 дорожно-транспортных происшествий с участием лиц, управляющих электросамокатами, что в 4,1 раза (+305,6%) превышает показатель аналогичного периода прошлого года.