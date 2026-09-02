Количество ДТП с электросамокатами на Кубани увеличилось в четыре раза

За январь—июль 2026 года на территории Краснодарского края зарегистрировано 288 дорожно-транспортных происшествий с участием лиц, управляющих электросамокатами, что в 4,1 раза (+305,6%) превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

С начала этого года на территории Краснодарского края в 157 авариях с участием средств индивидуальной мобильности погибли два человека, а 165 участников движения получили ранения различной степени тяжести.

Отмечается, что по вине самих водителей электросамокатов в регионе произошло 191 ДТП — рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 334,1%. В 103 таких авариях погибли два человека, ранения получили 108 человек — на 145,5% больше, чем годом ранее.

По итогам прошедших семи месяцев этого года в Краснодарском крае к административной ответственности привлечено более 10,1 тыс. лиц, использующих средства индивидуальной мобильности,— это почти в 3,8 раза больше, чем в прошлом году (2,1 тыс. человек). Сумма наложенных штрафов превысила 9,47 млн руб., тогда как в аналогичный период прошлого года она составляла чуть более 2,1 млн руб. Возбуждено пять уголовных дел по ст. 264.1 УК РФ против двух в 2025 году.

Наибольшее количество ДТП с участием электросамокатов зафиксировано в июле — 79 аварий.

Алина Зорина