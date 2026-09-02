Минфин планирует продать госпакет НМТП единым блоком до конца года
Минфин рассчитывает продать принадлежащие государству 20% акций ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) до конца 2026 года. Оценка пакета уже проводится, сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев «Интерфаксу» на полях Восточного экономического форума.
Фото: Пресс-служба ПАО «НМТП»
По словам господина Моисеева, сделка предполагает прямую продажу пакета стратегическому инвестору. «Это будет продажа блоком, не SPO»,— уточнил замминистра.
Государству принадлежит 20% акций НМТП, контроль над компанией осуществляет «Транснефть». Пакет неоднократно фигурировал в планах приватизации. Возможность его продажи активно обсуждалась еще в 2016 году, однако сделка тогда не состоялась. В 2020 году доля была исключена из программы приватизации до 2022 года. В мае 2026 года пакет вновь включили в программу приватизации на 2026–2028 годы. Министр финансов Антон Силуанов ранее также не исключал его продажу в 2026 году.
НМТП входит в число крупнейших стивидорных холдингов России. Его активы расположены в Новороссийске Краснодарского края, Приморске Ленинградской области и Балтийске Калининградской области.