Минфин планирует продать госпакет НМТП единым блоком до конца года

Минфин рассчитывает продать принадлежащие государству 20% акций ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) до конца 2026 года. Оценка пакета уже проводится, сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев «Интерфаксу» на полях Восточного экономического форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ПАО «НМТП» Фото: Пресс-служба ПАО «НМТП»

По словам господина Моисеева, сделка предполагает прямую продажу пакета стратегическому инвестору. «Это будет продажа блоком, не SPO»,— уточнил замминистра.

Государству принадлежит 20% акций НМТП, контроль над компанией осуществляет «Транснефть». Пакет неоднократно фигурировал в планах приватизации. Возможность его продажи активно обсуждалась еще в 2016 году, однако сделка тогда не состоялась. В 2020 году доля была исключена из программы приватизации до 2022 года. В мае 2026 года пакет вновь включили в программу приватизации на 2026–2028 годы. Министр финансов Антон Силуанов ранее также не исключал его продажу в 2026 году.

НМТП входит в число крупнейших стивидорных холдингов России. Его активы расположены в Новороссийске Краснодарского края, Приморске Ленинградской области и Балтийске Калининградской области.

Вячеслав Рыжков