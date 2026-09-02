В МЦУ Краснодара прокомментировали сообщения о сборах на бронепленку в школах

В МЦУ Краснодара прокомментировали информацию о том, что в школах краевого центра начались сборы на оклейку окон учебных учреждений бронированной пленкой. Как заявил центр в своем Telegram-канале, подобная оклейка не является обязательной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Образовательные организации не вправе требовать от родителей обеспечение такой меры безопасности за их счет»,— отмечается в сообщении.

Согласно информации департамента образования Краснодара, по действующему законодательству оклейка школьных окон бронированной пленкой не является обязательной. Образовательные учреждения краевого центра имеют паспорта безопасности объектов, в каждой школе и детском саду определены места укрытия на случай атаки беспилотных летательных аппаратов.

Алина Зорина