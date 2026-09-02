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Крым получит 2,2 млрд рублей на поддержку работодателей

Республике Крым выделено свыше 2,2 млрд рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации. Средства направят на частичную компенсацию расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на оплату труда работников. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

По словам главы Республики Крым, поддержкой смогут воспользоваться порядка 160 крымских работодателей, которые вводили режим простоя для более чем 6 тыс. сотрудников. Порядок оказания финансовой помощи будет определен в ближайшее время.

«Данная мера позволит поддержать людей и бизнес, сохранить трудовые коллективы», — подчеркнул Сергей Аксенов.

Ранее сообщалось, что организации, работающие в Крыму и Севастополе, смогут отсрочить уплату страховых взносов. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина 27 августа. Льгота станет доступна для предприятий обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства, гостиниц, санаториев, детских лагерей и общепита. Отсрочка позволит предпринимателям снизить финансовую нагрузку и направить высвободившиеся средства на текущие расходы и зарплаты.

Кроме того, «Ъ-Кубань» писал, что более 43 млн руб. выделено Республике Крым из резервного фонда Правительства Российской Федерации на приобретение государственных учебников по истории для учащихся 8–9-х классов и по обществознанию для 9–10-х классов. На эти средства будет куплено более 146 тыс. экземпляров учебной литературы. Этот объем позволит полностью закрыть потребность всех крымских школ в пособиях по указанным предметам.

Алина Зорина

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