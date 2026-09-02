Стоимость ОСАГО и КАСКО на Кубани выросла на 10–15%

Краснодарский край остается одним из крупнейших региональных страховых рынков России. Основной объем страховых премий в регионе приходится на автострахование, страхование жизни, добровольное медицинское страхование, а также защиту имущества граждан и бизнеса, рассказал «Ъ-Кубань» директор краснодарского филиала «Абсолют Страхование» Алексей Аршинченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По его словам, традиционно высоким в крае остается спрос на ОСАГО. Это связано с большим количеством автомобилей, интенсивным дорожным движением и значительным туристическим потоком. При этом, по данным Банка России, в первом полугодии 2025 года число заключенных договоров ОСАГО и КАСКО в России увеличилось почти на 5% год к году. Аналогичная динамика, отметил господин Аршинченко, наблюдается и в Краснодарском крае.

Стоимость автострахования в среднем выросла на 10–15%. Основными причинами подорожания стали увеличение расходов на восстановление автомобилей после ДТП, в том числе стоимости комплектующих и ремонтных работ, а также изменение уровня страховых рисков и статистики убытков. В ОСАГО рост цен остается более умеренным, чему, по оценке эксперта, способствует снижение мошенничества и выявление недобросовестных практик.

Значимым для края остается сегмент страхования грузов и логистики. Регион является крупным транспортно-логистическим центром, а Новороссийский морской торговый порт — крупнейшим в России по объему грузооборота. Это поддерживает спрос бизнеса на страхование грузов, перевозок и ответственности участников логистической цепочки.

Корпоративный сектор также сохраняет интерес к страхованию имущества, ответственности компаний, строительных и монтажных рисков. Развитие промышленности, торговли, логистики и малого бизнеса формирует потребность в комплексных программах страховой защиты, позволяющих снизить финансовые последствия непредвиденных ситуаций.

Одновременно, по словам господина Аршинченко, растет интерес жителей края к страхованию имущества, программам защиты здоровья и цифровым страховым продуктам. Все более востребованными становятся оформление полисов через интернет, дистанционное урегулирование убытков и электронный документооборот. Таким образом, клиенты все чаще ожидают от страховщиков не только финансового покрытия рисков, но и сокращения времени на получение соответствующих услуг.

Вячеслав Рыжков