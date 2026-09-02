Глава дипломатии ЕС выступила за мораторий на военные действия в Черном море

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас поддержала введение моратория на военные действия в Черном море. Об этом она заявила на пресс-конференции в Уиклоу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя / Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя / Коммерсантъ

По словам главы европейской дипломатии, такая мера позволит наладить экспорт украинской агропродукции. Кая Каллас отметила, что поддерживает соответствующие инициативы.

Детали возможного моратория и сроки его введения не уточняются. Неформальное совещание глав МИД стран ЕС, на котором прозвучало заявление, прошло в Ирландии.

Алина Зорина