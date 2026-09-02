Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава дипломатии ЕС выступила за мораторий на военные действия в Черном море

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас поддержала введение моратория на военные действия в Черном море. Об этом она заявила на пресс-конференции в Уиклоу.

Фото: Виктор Могылдя / Коммерсантъ

Фото: Виктор Могылдя / Коммерсантъ

По словам главы европейской дипломатии, такая мера позволит наладить экспорт украинской агропродукции. Кая Каллас отметила, что поддерживает соответствующие инициативы.

Детали возможного моратория и сроки его введения не уточняются. Неформальное совещание глав МИД стран ЕС, на котором прозвучало заявление, прошло в Ирландии.

Алина Зорина

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд