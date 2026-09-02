На Кубани ввели новые меры поддержки для пострадавших от атак БПЛА на склады предпринимателей

На Кубани расширили меры поддержки предпринимателей, чьи складские и логистические объекты пострадали в результате атак беспилотников. Региональный Фонд микрофинансирования и Фонд развития промышленности запустили льготные программы финансирования для восстановления бизнеса, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фонд микрофинансирования в рамках займа «Специальный (ЧС)» предоставляет предпринимателям от 100 тыс. до 5 млн руб. на срок до двух лет. Процентная ставка составляет от 2 до 6% годовых, при этом предусмотрена отсрочка по погашению основного долга до 12 месяцев. В программе выделены направления «Восстановление», «Восстановление услуги» и «Восстановление торговля».

Фонд развития промышленности запустил льготный заем «Специальный» объемом от 5 млн до 100 млн руб. Базовая ставка установлена на уровне 4% годовых, при наличии банковской гарантии она может быть снижена до 2%. Срок финансирования — до двух лет.

По поручению губернатора в регионе также работает специальная рабочая группа по оказанию помощи пострадавшему бизнесу. Ее возглавляет заместитель главы края Александр Руппель. Поддержка предоставляется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

По словам господина Руппеля, за финансированием по программе Фонда микрофинансирования «Специальный (ЧС)» уже обратились 160 предпринимателей, 71 из них представил необходимые документы. На базе краевого центра «Мой бизнес» продолжает работать горячая линия. С момента запуска специалисты получили около 300 обращений от предпринимателей, чей бизнес пострадал в результате атак.

Дополнительные меры предусмотрены на федеральном уровне. Для пострадавших предпринимателей продлевается на год срок уплаты НДС, налога на прибыль, налогов в рамках УСН и АвтоУСН, а также страховых взносов. Кроме того, предусмотрена рассрочка: год отсрочки и последующий год для погашения задолженности.

Меры распространяются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, если сумма ущерба превышает 5% их годового дохода. Перечень пострадавших формирует оператор логистических комплексов и направляет его в налоговые органы и территориальные органы страхования. До конца 2026 года для включенных в список предпринимателей приостанавливаются налоговые проверки, а также проверки правильности исчисления и уплаты страховых взносов.

Вячеслав Рыжков