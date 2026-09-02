Суд рассмотрит иск о банкротстве «Новочеркасской транспортной компании»

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск о признании ООО «Новочеркасская транспортная компания» банкротом. Кредитор требует ввести в отношении должника процедуру наблюдения. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным портала проверки контрагентов Rusprofile, ООО «НТК» зарегистрировано в июле 2013 года в Новочеркасске. Основной профиль компании — регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении. Выручка ООО в 2025 году снизилась на 57,5% — с 37,2 млн до 15,8 млн руб. При этом чистая прибыль выросла на 46,6% и составила 129 тыс. руб.

Как следует из определения, задолженность компании перед банком составляет более 4,5 млн руб. При этом должник предлагает утвердить арбитражного управляющего из числа членов ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие"».

Суд принял заявление и возбудил дело о банкротстве. Заседание назначено на 23 ноября. Заявителю, как следует из определения, предлагается представить сведения об имущества должника, достаточного для финансирования процедуры банкротства, а при отсутствии доказательств наличия такого имущества — согласие или отказ от финансирования процедуры.

Должнику предложено погасить задолженность во внесудебном порядке. Кроме того, инстанция обязала компанию предоставить бухгалтерскую отчетность и другие документы. Организация арбитражных управляющих до заседания должна предоставить кандидатуру конкурсного управляющего.

Константин Соловьев