За три месяца утекло

Лето 2026 года в истории Свердловской области запомнится такими стихийными бедствиями, как смерч и паводок. Впервые фестивали «Коляда-Plays» и Ural Music Night («Уральская ночь музыки») прошли без своих основателей Николая Коляды и Евгения Горенбурга, а в Екатеринбурге появился памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову. Какие события происходили летом — в обзоре «Ъ-Урал».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Зеленый был, я хотел успеть, но потом у меня сильно заболела голова»

Вечером 10 июня в центре Екатеринбурга произошло резонансное ДТП: пассажирский автобус №81 вылетел с пересечения дорог по улицам Малышева и 8 марта на тротуар у храма Большой Златоуст. Причиной съезда послужило столкновение с легковым автомобилем Lifan В результате инцидента на месте погибли четверо человек, включая одного ребенка, троих госпитализировали с состоянием средней тяжести. Были возбуждены два уголовных дела: о нарушении ПДД, приведшем по неосторожности к смерти двух и более человек (ч.5 ст.264 УК РФ) и об оказании руководством автотранспортного предприятия некачественных услуг, которые привели к гибели двух и более лиц (ч.3 ст.238 УК РФ). Спустя два дня Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал и водителя автобуса Икромжона Хамраева, и директора транспортной компании ООО «Авто-НОМ» Алексея Яркова.

«Он едет по жизни своей и нашей дальше, в вечность»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник режиссеру Алексею Балабанову

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Памятник режиссеру Алексею Балабанову

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В Екатеринбурге 16 июня открыли первый в России памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову. Монумент представляет собой пустой трамвай, отсылающий к аналогичному из фильма Алексея Балабанова «Брат», в котором герой Данил Багров спасался от преследующих его бандитов. Он установлен у Дворца молодежи — рядом с домом, где жил режиссер, и рядом со школой, где он учился. На открытие приехали кинорежиссер Никита Михалков, помощник президента, глава Российского военно-исторического общества (РВИО), первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский, члены семьи Алексея Балабанова, продюсер всех его фильмов, близкий друг Сергей Сельянов. «Когда твоему другу ставят памятник — это странное чувство», — признавался на церемонии открытия Сергей Сельянов.

Урал под надзором

В конце июня генпрокурор России Александр Гуцан впервые приехал в Екатеринбург в своей новой должности и провел личный прием граждан. За пять часов он выслушал 26 человек. Из них девять человек пожаловались на проблемы в сфере ЖКХ, шесть — на бездействие силовых структур, пять прошений касались участников специальной военной операции (СВО), четыре —здравоохранения, две — социальной сферы.

Звуки индустрии счастья

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Юлия Пересильд во время выступления на фестивале Ural Music Night

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Актриса Юлия Пересильд во время выступления на фестивале Ural Music Night

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В ночь с 19 на 20 июня в 12-й раз в Екатеринбурге прошел фестиваль Ural Music Night («Уральская ночь музыки»), объединивший более 2500 музыкантов на 101 сцене города. Среди хедлайнеров «Уральской ночи музыки» были Максим Свобода, Кристина Кошелева, группа «Аня из Питера», «Пицца», Юлия Савичева, «Чайф». Впервые фестиваль прошел без его основателя Евгения Горенбурга, который умер 22 апреля в возрасте 66 лет.

Пена накрыла театр

Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays» открылся в Екатеринбурге 20 июня в 19-й раз. Впервые на нем не было основателя Николая Коляды, который умер в марте. На открытии фестиваля новый художественный руководитель театра Олег Ягодин ходил в костюме ворона. Журналистам он сказал, что не считает себя худруком. По его словам, он и коллектив — «воссозданное бессознательное Николая Коляды».

«Выхожу, смотрю, а двора нет»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия урагана в Кушве

Фото: Святослав Котик / Коммерсантъ Последствия урагана в Кушве

Фото: Святослав Котик / Коммерсантъ

Вечером 22 июня на Кушву обрушился сильнейший смерч, из-за которого более 30 домов полностью были разрушены, а около 100 зданий — повреждены. Пострадали 16 человек, а без электричества остались более 4 тыс. частных домов. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. Через месяц в отставку ушел мэр Кушвы Михаил Слепухин, но, по словам источника «Ъ-Урал» в региональном правительстве, претензий за ликвидацию последствий ЧС к нему не было.

Суд распределил роли

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коляда-театр

Фото: Кристина Кушнаренко Коляда-театр

Фото: Кристина Кушнаренко

Кировский районный суд Екатеринбурга 24 июня признал Эку Вашакидзе учредителем автономной некоммерческой организации (АНО) «Коляда-театр» после смерти в марте его основателя, драматурга Николая Коляды. Прежде чем суд вынес решение театр не мог официально назначить руководителя, был лишен электронной цифровой подписи (ЭЦП) и доступа к счетам, мог остаться без помещения.

Заправки подъехали к дефициту

В конце июня в регионах Уральского федерального округа (УрФО) возник бензиновый кризис. Ко многим АЗС стали выстраиваться очереди, некоторые компании ввели лимиты на продажу, часть заправок закрылась из-за нехватки топлива.

Премьеры прошли

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правительства России Михаил Мишустин (в центре) во время осмотра выставки "Иннопром 2026"

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Председатель правительства России Михаил Мишустин (в центре) во время осмотра выставки "Иннопром 2026"

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

На площадке выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» 6 июля открылась в 16-й раз международная промышленная выставка «Иннопром». Свои стенды разместили пять стран и 24 российских региона. Главная тема выставки — «Индустрия 360: производство без границ». Центральным событием первого дня работы «Иннопрома» стал визит премьер-министра России Михаила Мишустина и его коллег: Никола Пашиняна (Армения), Александра Турчина (Белорусссия), Олжаса Бектенова (Казахстан), Адылбека Касымалиева (Киргизия). Для Свердловской области первый день «Иннопрома» принес ряд соглашений, одно из которых предусматривает создание Центра компетенций для беспилотного транспорта.

Урал выпал в осадок

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия паводка в Ирбитском муниципальном округе

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Последствия паводка в Ирбитском муниципальном округе

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Свердловской области июль стал месяцем, когда выпали самые обильные осадки — только в Екатеринбурге выпало три месячные нормы. Десятки муниципалитетов оказались подтоплены, в ряде из них вводились режимы ЧС. Среди наиболее пострадавших — Ирбит, Пышма, Талица, Реж и другие.

«Спорили, но единогласно принимали законы, за некоторым исключением»

В Екатеринбурге 4 августа прошло последнее заседание законодательного собрания Свердловской области VIII созыва. За пять лет работы депутаты приняли 706 законов и выполнили «все поставленные задачи», заявила спикер Людмила Бабушкина. По ее словам, все 706 одобренных инициатив были направлены на «повышение качества жизни граждан, несмотря на беспрецедентные вызовы и внешнее давление».

«Яблоко» срезали с выборов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рассмотрение иска ЛДПР о снятии партии "Яблоко" с выборов в Законодательное собрание Свердловской области

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Рассмотрение иска ЛДПР о снятии партии "Яблоко" с выборов в Законодательное собрание Свердловской области

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Свердловский областной суд 28 августа удовлетворил исковые требования реготделения ЛДПР об отмене регистрации списка кандидатов партии «Яблоко» по единому округу на выборах в законодательное собрание Свердловской области. Суд признал, что партия допустила значимые нарушения, которые дали ей преимущество перед другими кандидатами. Ранее Верховный суд РФ по иску партии «Родина» снял список «Яблока» с выборов в Госдуму.

Беспилотные последствия

Утром 31 августа дроны ВСУ атаковали Екатеринбург. В результате пострадали три жилых дома, где были разбиты стекла. Четыре человека получили осколочные ранения и отравление дымом. Атака на логистический центр была предотвращена, обломки БПЛА упали рядом. Для жителей пострадавших домов развернуты пункты временного размещения. Губернатор Свердловской области Денис Паслер заверил, что дома будут восстановлены в кратчайшие сроки.

Подготовил Артем Путилов