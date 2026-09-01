В Екатеринбурге оператор обеспечил мобильной связью кампус УрФУ в Новокольцовском

Мобильный оператор Т2 завершил очередной этап технического проекта по развитию сети на территории нового кампуса Уральского федерального университета (УрФУ) в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга. В пресс-службе компании сообщили, что после завершения проекта покрытие связью Т2 в этих локациях кампуса УрФУ достигло 100%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Нарудинов, УрФУ Фото: Родион Нарудинов, УрФУ

К концу августа инженеры запустили новые базовые станции внутри общественного центра – здания площадью 35 тыс. кв. м., где находятся конференц-зал, учебные пространства, столовая и другие зоны для учебы и отдыха. Он вмещает сотни человек, которые при одномоментном использовании мобильного интернета создают повышенную нагрузку на сеть, что отражается на качестве соединения у каждого пользователя. Новое indoor-оборудование Т2 позволило устранить эту проблему, повысить емкость сети и значительно увеличить скорость мобильного интернета.

Аналогичные работы прошли в корпусе СУНЦ УрФУ, где в скором времени начнутся занятия. Инженеры Т2 смогли полностью покрыть здание связью – теперь звонить по телефону или пользоваться мобильным интернетом комфортно во всех помещениях. Работы оператор провел в короткие сроки, чтобы успеть до начала учебного года.

«Екатеринбург справедливо многими считается студенческой столицей страны. Ради образования сюда каждый год едут тысячи молодых людей – не только со всей России, но и мира. И важно создавать для них современные условия для обучения, научной деятельности – этого удалось достичь благодаря проекту кампуса УрФУ. Т2 же как мобильный оператор вносит свой вклад в развитие инфраструктуры в образовательной зоне – мы развиваем связь, чтобы у студентов и преподавателей всегда был доступ к быстрому мобильному интернету. В таких местах проводить технические проекты особенно важно, ведь на ограниченном пространстве связь постоянно нужна сотням клиентов, из-за чего нагрузка на сеть регулярно высокая. Запуск базовых станций снаружи и внутри помещений позволил нам достичь высоких показателей стабильности соединения. Работы мы завершили перед стартом учебного года и предстоящими мероприятиями»,- отметил технический директор макрорегиона «Урал» Т2 Антон Щербаков.

Для реализации проекта в кампусе оператор учел технологические особенности объектов, такие как железобетонные конструкции зданий, большую площадь. Техническая дирекция компании рассчитала необходимую емкость сети для устойчивой работы в пиковые нагрузки и обеспечила студентов и преподавателей устойчивой связью всех стандартов — от 2G до 4G. Для этого было запущено indoor-оборудование, которое применяют для обеспечения связью сложных инженерных объектов: учебных корпусов, спортивных сооружений, торговых центров, промышленных объектов. Из-за сложного конструктива таких зданий сигнал городских базовых станций не может проникнуть в помещения.

«Запуск indoor-покрытия T2 в Общественном центре и корпусе СУНЦ УрФУ — это не просто улучшение мобильной связи, а базовое инфраструктурное условие для современного университета. Кампус вуза ежедневно генерирует колоссальный объем данных: от трансляций лекций до работы с облачными симуляторами у инженеров и партнеров, которые здесь работают. Кроме того, стабильный сигнал позволяет нам без сбоев внедрять цифровые сервисы управления кампусом и гарантирует оперативную связь служб безопасности»,- подчеркнул зампроректора УрФУ по общим вопросам Егор Тощев.

Новый кампус УрФУ рассчитан на 4 тыс. студентов и включает в себя учебные корпуса институтов, общежития, общественный центр, медицинский блок, спортивные площадки и бытовые сервисы. К концу лета 2026 года T2 обеспечил 100% покрытие этих двух новых локаций кампуса связью. В перспективных планах оператора обеспечение качественным indoor-покрытием новых корпусов ИРИТ и ИНЭУ УрФУ.