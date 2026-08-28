«Яблоко» срезали с выборов

Свердловский областной суд удовлетворил исковые требования реготделения ЛДПР об отмене регистрации списка кандидатов партии «Яблоко» по единому округу на выборах в законодательное собрание Свердловской области. Суд признал, что партия допустила значимые нарушения, которые дали ей преимущество перед другими кандидатами. Представители «Яблока» заявили, что либерал-демократы использовали суд как инструмент «политической расправы».

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Свердловский областной суд приступил к рассмотрению иска ЛДПР о снятии списка «Яблока» на 20 минут позже заявленного — судья Максим Старков признался, что никто не ожидал прихода такого количества людей и пришлось искать зал побольше.

В начале заседания представитель либерал-демократов Андрей Еланцев заявил, что «Яблоко» злоупотребило свободой массовой информации, нарушило авторские права и потратило огромные суммы вне избирательного фонда. Он напомнил, что аналогичные ошибки партия допустила и на выборах в Госдуму, за что Верховный суд (ВС) РФ отменил регистрацию списка ее кандидатов по федеральному округу. «Кандидаты в своих материалах использовали единый лозунг "За мир и свободу", что позволяет говорить о том, что невозможно разграничить федеральную кампанию от региональной»,— заявил господин Еланцев, подчеркнув, что решение ВС РФ должно распространиться и на свердловских политиков.

Выборы депутатов свердловского заксобрания пройдут 18-20 сентября с использованием системы дистанционного электронного голосования. Всего облизбирком допустил до процедуры 590 претендентов от «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Новых людей» и «Яблока» из всех 688 заявившихся политиков. На выборах в 2021 году партии в заксобрание пройти не удалось — список ее кандидатов получил всего 2,75% голосов.

Представитель ЛДПР пожаловался, что их оппоненты распространяли агитацию в Facebook и Instagram (принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и собрали 180 млн просмотров, что дало им преимущество перед «другими кандидатами и объединениями, которые соблюдают законодательство РФ». По словам Андрея Еланцева, на эффективность рекламы «Яблока» повлияло и опубликованное на их сайте интервью сооснователя партии Григория Явлинского, доступное всем.

Он напомнил, ВС РФ установил, что в интервью без согласия правообладателей использовались строчка из стихотворения Льва Ошанина «Пусть всегда будет солнце», фраза из пьесы «Пять вечеров» Александра Володина «лишь бы не было войны», а также данные «Левада-Центра» (признан в РФ иностранным агентом), символика политических партий, иллюстрация к фразе Льва Толстого из романа «Война и мир» и кадр из одноименного кинофильма 1967 года.

Представитель либерал-демократов подчеркнул, что свердловское «Яблоко» допустило нарушение, когда закрепило в своем Telegram-канале ссылку на инструкцию по перечислению пожертвований. В документе были размещены логотипы Сбербанка, SberPay и Ozon-банка, на что у «Яблока» не было разрешения от правообладателей.

«Объединение вводило в заблуждение избирателя, который мог считать, что оно может поддерживаться Ozon-банком и Сбербанком»,— заявил Андрей Еланцев.

В конце выступления господин Еланцев отметил, что «Яблоко» с 9 июля по 2 августа получило около 2,8 млн руб. от 310 лиц из США, ОАЭ, Великобритании, Израиля и других стран, однако не отчиталось об их возврате. «Эти средства продолжили находиться в общем имуществе партии, позже ответчик проспонсировал кандидатов из регионального списка»,— пояснил он, подчеркнув, что в их избирательный фонд было перечислено 64 тыс. руб.

Андрей Еланцев добавил, что ВС РФ также установил стоимость размещения агитации в поддержку «Яблока» в интернете — по данным Ассоциации блогеров и агентств, общая сумма составила 27,8 млн руб. По словам представителя ЛДПР, траты вне избирательного фонда значительно превысили порог в 10 млн руб. «Мы не понимаем, почему при таком явном несоблюдении объединением принципа равенства всех кандидатов им можно дальше принимать участие в этой кампании»,— обратился он к судье.

Представитель «Яблока», глава челябинского реготделения партии Ярослав Щербаков заявил, что кандидаты не нарушали авторских прав.

Политик пояснил, что Лев Ошанин заявлял, что в стихотворении «Пусть всегда будет солнце», использовал слова неустановленного четырехлетнего мальчика, которые были опубликованы в статье 1928 года. Кроме того, «Яблоко» получило согласие от сына Льва Ошанина на использование произведения.

Господин Щербаков отметил, что в пьесе «Пять вечеров» Александра Володина звучала фраза «Ой, только бы войны не было», которую не произносили в интервью Григория Явлинского. «"Лишь бы не было войны" — это народное творчество, которое отражает коллективную психологию советских людей. Фольклор авторским правом не защищается»,— указал представитель «Яблока».

Политик добавил, что «Левада-Центр» (признан в РФ иностранным агентом) разрешил «Яблоку» применять их сведения в агитации, а эмблемы партий допустимо использовать без согласия их авторов. Ярослав Щербаков подчеркнул, что обозначенная Ассоциацией блогеров и агентств стоимость агитации «Яблока» в интернете является потенциальной. По его словам, у партии также нет возможности проверять источники средств у россиян, которые пожертвовали им деньги.

В конце выступления господин Щербаков указал, что один из лидеров списка кандидатов от либерал-демократов на выборах в свердловское заксобрание Андрей Бургарт заявил 27 августа в своих соцсетях, что ЛДПР и «Яблоко» являются «не просто конкурентами за голоса», а «принципиальными политическими противниками». В частности, политик тогда подчеркнул, что их организация выбирает «путь победы России», а «Яблоко» намерено идти по направлению «уступок и поражения» страны.

«Истец злоупотребляет правом и хочет использовать суд как инструмент политической расправы над конкурентом, он заявляет об этом прямо»,— подчеркнул Ярослав Щербаков.

Его поддержал депутат гордумы Екатеринбурга, лидер списка кандидатов «Яблока» в заксобрание по единому округу Константин Киселев. Он пояснил, что просьба о финансовой поддержке в инструкции на сайте партии «не является призывом голосовать». Господин Киселев также заявил об абсурдности, по его мнению, претензий к партии, связанных с использованием объектов интеллектуальной собственности.

Он продемонстрировал татуировку с надписью «К вечному миру», добавив, что не спрашивал разрешения у Иммануила Канта на использование цитаты.



В конце обсуждения представители избирательной комиссии Свердловской области и прокуратуры региона поддержали требования истца. Облизбирком признал, что информация от ЛДПР может свидетельствовать об иностранных источниках финансирования кампании. В надзорном ведомстве подтвердили превышение трат партии вне избирательного фонда. «Установлено, что такие расходы составили более 35 млн руб.»,— сказал прокурор.

Слова представителя надзорного ведомства возмутили Ярослава Щербакова, который указал, что истец заявлял о другой сумме — 27,8 млн руб. Он также усомнился в аргументе, что посты в поддержку «Яблока» были опубликованы исключительно за плату.

По итогам рассмотрения дела Максим Старков удовлетворил требования ЛДПР об отмене регистрации кандидатов от «Яблока» по единому округу. Решение может быть обжаловано.

Господин Щербаков отметил, несмотря на решение суда, в Свердловской области продолжат участвовать в выборах шесть кандидатов в Госдуму и 18 претендентов в заксобрание от «Яблока» по одномандатным округам.

Василий Алексеев