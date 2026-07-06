Премьеры прошли

В Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка «Иннопром». В первый день ее посетили премьер-министры России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии — они обошли стенды выставки и поучаствовали в пленарной сессии на тему «Промышленная Индустрия 360». Для Свердловской области первый день «Иннопрома» принес ряд соглашений, одно из которых предусматривает создание Центра компетенций для беспилотного транспорта.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель правительства России Михаил Мишустин, премьер-министром Киргизии Адылбек Касымалиев и министр промышленности и торговли России Антон Алиханов во время осмотра выставки

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Слева направо: премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель правительства России Михаил Мишустин, премьер-министром Киргизии Адылбек Касымалиев и министр промышленности и торговли России Антон Алиханов во время осмотра выставки

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Международная промышленная выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге в 16-й раз. Свои стенды в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» разместили пять стран и 24 российских региона. Самый большой у страны-партнера — Индонезии. Он состоит из трех частей, а его конструкция отсылает к традиционной индонезийской деревне. В выставочной части размещена продукция 50 компаний.

В работе форума за четыре дня примут участие представители более 50 стран, в том числе 13 официальных делегаций,

Главная тема выставки — «Индустрия 360: производство без границ». «Индустрия сейчас настолько гибкая, что граница между различными отраслями фактически стираются, а решения становятся максимально универсальными и применяются в разных секторах»,— пояснил выбор темы заместитель министра промышленности РФ Алексей Груздев. Второе значение, по его словам, подразумевает умение экономики «вращать головой на 360 градусов» и находиться в открытом диалоге с другими, чтобы оставаться самодостаточной.

Центральным событием первого дня работы «Иннопрома» стал визит премьер-министра России Михаила Мишустина и его коллег: Никола Пашиняна (Армения), Александра Турчина (Белорусссия), Олжаса Бектенова (Казахстан), Адылбека Касымалиева (Киргизия).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран редседатель правительства России Михаил Мишустин (второй справа) и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов (слева) во время осмотра выставки

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ редседатель правительства России Михаил Мишустин (второй справа) и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов (слева) во время осмотра выставки

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Председатель российского правительства провел личные переговоры с представителями других стран. Михаил Мишустин и Александр Турчин обсудили торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Белоруссией. Особое внимание в нем уделено сферам автомобилестроения, микроэлектроники и станкостроения, а также проектам в отрасли цифровой экономики и строительству объединенной транспортной системы двух стран. Беларусь в октябре во второй раз примет выставку «Иннопром» в Минске.

В ходе обхода выставки на стенде Свердловской области высокопоставленным гостям продемонстрировали двигатели Уральского завода гражданской авиации (УЗГА), которые используют в строительстве легкого самолета «Байкал». «Уральские локомотивы» представили первый высокоскоростной электропоезд из отечественных компонентов, а компания «Датарк» — микроцентр обработки данных, который позволяет оперативно развернуть информационную инфраструктуру. Он оснащен модулями предиктивной аналитики, которые позволяют предсказывать выход из строя за шесть дней до того, как он случится. Господин Мишустин заметил, что Свердловская область является одним из передовых в плане инновационных производств регионов России.

Затем Михаил Мишустин и его коллеги приняли участие в стратегической сессии «Промышленная Индустрия 360». На ней премьер-министр России сообщил, что за последние пять лет общая сумма инвестиций в основной капитал в стране составила около 24 трлн руб. Рост обрабатывающей промышленности за три года, по его словам, достиг 23%, в том числе машиностроение за пять месяцев показало прирост почти на 8%.

«Такое достижение — личная заслуга каждого, кто находится в этом зале, кто стоит сейчас за станком или налаживает оборудование, создает алгоритмы для систем автоматизированного проектирования, анализирует риски, специалистов еще сотен других профессий, которые ежедневным трудом формируют будущее нашей страны»,— сказал господин Мишустин. Главным условием роста показателей он назвал внедрение цифровых решений, автоматизацию производств и использование искусственного интеллекта (ИИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правительства России Михаил Мишустин во время пленарной сессии "Промышленная индустрия 360"

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Председатель правительства России Михаил Мишустин во время пленарной сессии "Промышленная индустрия 360"

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Никол Пашинян сообщил, что и Армения делает упор на цифровизацию и научные инновации в промышленности. По его словам, рост робототехники и микроэлектроники стимулирует спрос на фундаментальные научные специальности.

Александр Турчин отметил, что технологичные решения Россия и Белоруссия могут создавать в кооперации: республика готова обеспечивать трансфер технологий и создание современных рабочих мест.

Олжас Бектенов рассказал, что совместно с Россией Казахстан реализует 177 совместных индустриальных проектов общей стоимостью около $53 млрд.

Адылбек Касымалиев из Киргизии подчеркнул важность интеграционных процессов, в том числе в рамках ЕАЭС. По его словам, именно они становятся условием для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

В рамках деловой программы первого дня участники рынка и эксперты обсуждали темы авиастроения, внедрения искусственного интеллекта в процесс создания научных разработок, инноваций кибербезопасности и проблем электроэнергии в промышленности.

По традиции на «Иннопроме» был подписан ряд соглашений, касающихся развития Свердловской области. Так, на базе трамвайного депо в Верхней Пышме планируется создать Центр компетенций по испытаниям, внедрению и эксплуатации беспилотных рельсовых транспортных систем. Компании, занимающиеся созданием трамваев, интеллектуальных систем для них и их практическим внедрением, будут разрабатывать решения для беспилотного транспорта, которые потом можно будет распространить в другие регионы страны.

«Свердловская область первой в России приступила к испытаниям беспилотного межмуниципального трамвая, создание Центра компетенций станет следующим шагом», — пояснил губернатор Денис Паслер.

Господин Паслер и глава (раис) Республики Татарстан Рустам Минниханов подписали новый план межрегионального сотрудничества. В него входят мероприятия по реализации соглашения в период 2026–2030 годов. Сотрудничество планируется развивать в сфере нефтеперерабатывающей, химической, пищевой промышленности, поставок медицинской продукции.

Группа «Синара» и ОАО «БелАЗ» подписали соглашение о поставке более 80 дизельных двигателей 12ДМ-185А для карьерных самосвалов. Двигатели производит Уральский дизель-моторный завод (УДМЗ, входит в группу «Синара»). «Полностью российский дизельный двигатель в 2025 году успешно прошел испытания в составе 220-тонного карьерного самосвала "БелАЗ-75303", что подтверждает его готовность к эксплуатации»,— подчеркнул генеральный директор группы «Синара» Виктор Леш.

Анна Капустина