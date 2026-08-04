«Спорили, но единогласно принимали законы, за некоторым исключением»

В Екатеринбурге прошло последнее заседание законодательного собрания Свердловской области VIII созыва. За пять лет работы депутаты приняли 706 законов и выполнили «все поставленные задачи», заявила спикер Людмила Бабушкина («Единая Россия»). По ее словам, политики увеличили количество многодетных семей на Среднем Урале в 3,2 раза и приняли 37 инициатив в поддержку бойцов СВО. Лидеры оппозиционных фракций признались, что достижениями «может похвастаться только одна партия».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутаты законодательного собрания Свердловской области

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Депутаты законодательного собрания Свердловской области

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Председатель заксобрания Свердловской области, член фракции «Единая Россия» Людмила Бабушкина на последнем заседании регионального парламента VIII созыва презентовала депутатам итоги их работы за последние пять лет. Она признала, было принято на 55 законов меньше, чем в 2016-2021 годах, однако отметила, что все 706 одобренных инициатив были направлены на «повышение качества жизни граждан, несмотря на беспрецедентные вызовы и внешнее давление». «Все поставленные задачи реализованы»,— подчеркнула госпожа Бабушкина.

Выборы 50 депутатов заксобрания VIII созыва проходили в 2021 году с 17 по 19 сентября, явка избирателей составила 47,82%. По итогам голосования кандидаты от «Единой России» взяли 33 мандата (23 по округам и 10 по партсписку), КПРФ — девять (два по округам и семь по списку), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) — четыре, ЛДПР и «Новые люди» — по два (все по партспискам). Партсписок «Единой России» получил 35,56% голосов, КПРФ — 22,98%, СРЗП — 14,5%, ЛДПР — 9,35%, «Новых людей» — 9,19%.

По словам спикера, 150 законов депутаты приняли для поддержки социальной политики, здравоохранения и образования, 114 — для регулирования вопросов бюджета, финансов и налогов, 91 — местного самоуправления, 75 — развития промышленности, 54 — аграрной сферы, 52 — ЖКХ и инфраструктуры. Для приведения областного законодательства в соответствие с федеральным было одобрено 330 документов.

Людмила Бабушкина отметила, что за пять лет депутаты «многое сделали» для привлечения молодых специалистов в сферы образования и здравоохранения, увеличения многодетных семей в регионе с 25 тыс. до 80 тыс., принятия 37 законов в поддержку участников СВО и их родственников, введения инвестиционного налогового вычета для бизнеса. «Вычет составил 34 млрд руб., что позволило нам привлечь инвестиции в бюджет в более чем 150 млрд руб., и обеспечить рабочими местами промышленные предприятия»,— добавила спикер, подчеркнув, что парламентарии создали «надежную основу для устойчивого развития Свердловской области в условиях глобальных перемен».

Она пояснила депутатам, что глава Среднего Урала Денис Паслер не смог приехать на их последнее заседание, и передала слово вице-губернатору Василию Козлову, ответственному за внутреннюю политику в регионе.

Чиновник признал заслугу парламентариев в том, что Свердловская область в условиях пандемии COVID-19, СВО и экономических санкций «сохраняла, и даже наращивала экономическую, финансовую устойчивость, социальную стабильность». «Отличительная особенность депутатов заксобрания в этот период была исключительная человечность, подход к нуждам и забота о каждом жителе»,— отметил господин Козлов.

Вице-губернатор заверил, что он вновь встретится в стенах заксобрания с большинством действующих депутатов после выборов, однако призвал политиков отказаться от «необдуманных провокаций, резких акций и заявлений, демаршей, ведущих к поляризации общества, нагнетающих тревогу и негативные эмоции в обществе» во время кампании. «Желаю вам в ходе предстоящих предвыборных баталий и дискуссий думать в первую очередь о людях, о социальной стабильности в обществе, о той крайне сложной ситуации, в которой находится сегодня Россия, и все мы, россияне»,— обратился чиновник к депутатам от всех пяти фракций.

Людмила Бабушкина сообщила, что представители «Единой России» и четырех оппозиционных партий совместно обсуждали и принимали 99% законопроектов, несмотря на «некоторые различия во взглядах и политическую ситуацию». «Спорили, но единогласно принимали законы, за некоторым исключением. Сегодня побеждает профессионализм, а не какая-то политическая составляющая»,— подчеркнула спикер, пожелав коллегам «до встречи».

Вице-спикер, глава фракции КПРФ Александр Ивачев отметил, что, хотя число коммунистов в заксобрании увеличилось с четырех до девяти по итогам выборов в 2021 году, «Единая Россия» с другими партиями «приняла целый ряд законов, которые не идут на плюс региону». В их числе он назвал введение системы QR-кодов в общественных местах и транспорте во время пандемии COVID-19, передачу полномочий по утверждению генпланов городов-спутников Екатеринбурга областному минстрою и отмену обязательных общественных обсуждений при застройке. «Публичность ушла из градостроительной сферы из-за планов по строительству мусорного полигона в Сысерти»,— напомнил господин Ивачев.

Руководитель фракции «Новые люди» Рант Краев признал, что количеством принятых законопроектов «может похвастаться только одна партия». «То, что нам удалось, лежит на поверхности. Первое, это вообще разобраться, как все работает, "Новые люди" избрались в заксобрание впервые, для нас это был первый опыт. Второе, главное было не потерять себя, свое человеческое»,— пояснил он.

Депутаты от ЛДПР и «Справедливой России» в разговоре с «Ъ-Урал» отметили, что во взаимодействии с «Единой Россией» и Людмилой Бабушкиной им удалось добиться одобрения своих инициатив. По словам главы фракции либерал-демократов Александра Каптюга, у ЛДПР получилось договориться о принятии их законопроектов, хоть и «спустя время и под авторством партии власти». «С 2021 года у нас было всего два депутата, но среди всех оппозиционных партий у нас максимально принятое количество законопроектов как авторских, так и в соавторстве — более 100»,— заявил господин Каптюг.

В их числе политик выделил законопроект о введении для свердловских предприятий со штатом более 100 человек обязательной квоты в 1% для трудоустройства участников СВО, принятый на заседании 4 августа по инициативе «Единой России». «Буквально год назад мы выходили с этим предложением, я лично провел оценку регулирующего воздействия, выступал на профильных комиссиях, защищал этот закон. На тот момент, видимо, это было не совсем актуально»,— пояснил Александр Каптюг.

Руководитель свердловского реготделения «Справедливой России», депутат Госдумы Андрей Кузнецов отметил, что партийная фракция в свердловском заксобрании смогла увеличить финансирование на закупку лекарств для уральцев с онкологическими заболеваниями и добиться открытия 134 медицинских классов в школах. Впрочем, справороссы не смогла убедить «Единую Россию» поддержать партийный законопроект, который предусматривает ежемесячную выплату в 1 тыс. руб. каждому уральцу, встретившему Великую Отечественную войну ребенком, и отменить земельный налог для медучреждений для улучшения ситуации с закупкой лекарств в больницах.

«Мы делали упор на работу с людьми, потому что не питаем иллюзий: "Справедливой России" удавалось вносить полезные поправки в законы, но для радикальных изменений голосов одной фракции недостаточно»,— добавил господин Кузнецов.

Депутаты заксобрания «значительно снизили свою субъектность» в свердловской политике по сравнению с коллегами из прошлого созыва, считает политолог Михаил Коробельников. По словам эксперта, политики самоустранились от проблемных тем, стали редко выезжать на места с высокой социальной напряженностью и перестали обращаться к населению по волнующим людей вопросам, что и снизило их влияние на ситуацию на Среднем Урале.

«Стремление исполнительной власти подчинить работу законодательной нормально и естественно, но у них разные принципы. Если одна зависит от вертикали, то сила депутата должна быть в том, что за ним стоят массы, и контролировать его нельзя. Сейчас каждого депутата можно заменить, и мало кто заметит»,— сказал господин Коробельников.

По словам политолога Александра Белоусова, свои позиции в заксобрании и областной политике укрепила председатель Людмила Бабушкина.

«Спикер все больше начинает выполнять роль второго лица в регионе, после губернатора Дениса Паслера. Она стала опорой, при которой происходит переход от системы Евгения Куйвашева (руководил Средним Уралом в 2012-2025 годах.— "Ъ-Урал") к системе Дениса Паслера. В ней Людмила Бабушкина является краеугольным камнем»,— считает он.

Василий Алексеев