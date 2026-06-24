Суд распределил роли

Кировский районный суд Екатеринбурга признал Эку Вашакидзе учредителем автономной некоммерческой организации (АНО) «Коляда-театр» после смерти его основателя Николая Коляды. До решения суда театр не мог официально назначить руководителя, был лишен электронной цифровой подписи (ЭЦП) и доступа к счетам, мог остаться без помещения. В театре рассчитывают, что уже в августе, после выхода из отпуска, развернут полноценную деятельность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коляда-театр в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Коляда-театр в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Иск в Кировский районный суд подала заместитель директора Коляда-театра Эка Вашакидзе после смерти основателя театра Николая Коляды, который был единственным учредителем и директором театра. Она потребовала регистрирующие органы — Министерство юстиции и Федеральную налоговую службу (ФНС) — внести изменения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и признать ее учредителем.

Коляда-театр основан драматургом Николаем Колядой в Екатеринбурге в 2001 году. Его постановки отличает авторский стиль: гротеск, острая социальная проблематика, сочетание традиций русской психологической школы и уральского театрального темперамента. За все время существования театра было поставлено более 100 спектаклей, некоторые из которых удостаивались престижных российских и международных премий. Среди известных спектаклей: «Оптимистическая трагедия», «Маскарад», «Вишневый сад», «Гамлет», «Трамвай "Желание"», «Баба Шанель», «Старая зайчиха» и другие. С 2014 года театр занимает помещение бывшего кинотеатра «Искра» на проспекте Ленина.

Как выяснилось в ходе рассмотрения иска, в театре есть документ о включении Эки Вашакидзе в состав учредителей, подписанный Николаем Колядой в 2023 году. Тогда законодательство подразумевало, что изменения могут быть приняты локальными актами и их не нужно регистрировать в реестрах. Однако после смерти основателя театра нотариусы отказались признавать учредителем госпожу Вашакидзе — по действующим правилам, учредитель организации должен быть включен в ЕГРЮЛ. Из-за этого у театра не было возможности назначить и нового руководителя.

Как сообщал представитель театра в суде Владислав Хрупалов, из-за отсутствия руководителя деятельность театра «ведется по остаточному принципу»: организация лишилась возможности распоряжаться счетами и электронной цифровой подписью (ЭЦП), подавать заявки на грантовые конкурсы, выплачивать часть зарплат и заключать новые договоры. Помимо этого, организации грозила ликвидация. В этом случае средства с ее счетов перешли бы в доход государства, а договор об использовании помещения, которое занимает театр, и трудовые договоры пришлось бы заключать заново.

В театре заявляли, что для труппы организацию в первую очередь было важно сохранить как наследие, чтобы работать под тем же юридическим лицом, которое создал Николай Коляда. Помимо этого, театр зачастую получает гранты, а в заявках на поддержку отражены срок работы и достижения организации.

Представители Минюста в суде пояснили, что учредителем театра является Николай Коляда, а чтобы изменить этот факт ведомству нужно письменное заявление от него самого. Министерство не может само вносить изменения в регистрационные документы, однако готово было сделать это, если судебным решением Эка Вашакидзе будет признана учредителем.

«Основная проблема в том, что нет лица, которое может подать документы о принятии решения. Единственный орган, который принимает решение о возникновении прав учредителя, — это учредитель»,— объяснил представитель Минюста в суде.

В ходе судебного заседания произошла замена ответчика — Минюст и ФНС заявили, что являются ненадлежащими ответчиками, поскольку только регистрируют изменения в реестрах. Ответчик был заменен на АНО «Коляда театр», в отзыве организация не возражала против удовлетворения иска.

Во время судебных разбирательств в поддержку Коляда-театра выступили зрители: инициативная группа за несколько дней собрала более 2 тыс. подписей против ликвидации театра. Константин Райкин и труппа театра «Сатирикон» опубликовали открытое письмо на имя губернатора Свердловской области Дениса Паслера и министра культуры региона Ильи Маркова, в котором указывают, что Коляда-театр и пьесы Николая Коляды стали национальным достоянием и обрели известность по всему миру, а «выгодоприобретатель» наследия драматурга — вся страна.

Выразили готовность помочь Коляда-театру в департаменте культуры администрации Екатеринбурга. «Мы готовы выступить площадкой для диалога между всеми заинтересованными сторонами с одной-единственной целью — найти конструктивное решение, которое позволит театру как можно скорее вернуться к полноценной творческой работе и сохранить уникальное наследие Николая Коляды»,— указали в мэрии.

После рассмотрения дела Кировский районный суд 24 июня вынес решение об удовлетворении иска Коляда-театра. Владислав Хрупалов пояснил, что само решение суда может служить основанием для внесения изменений в ЕГРЮЛ, однако возможно потребуется регистрация его у нотариуса.

«Это первый шаг, впереди много работы: назначить директора, изменить устав, получить электронную цифровую подпись», — сказал господин Хрупалов. По его словам, театр рассчитывает восстановить нормальную работу и завершить организационные моменты к началу сезона — из отпуска труппа выходит в августе.

Анна Капустина