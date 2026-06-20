Звуки индустрии счастья

Фестиваль Ural Music Night-2026 («Уральская ночь музыки») в 12-й раз прошел в Екатеринбурге в ночь с 19 на 20 июня. Проект объединил на 101 сцене города более 2500 музыкантов. Сотни тысяч зрителей пришли в театры, музеи, парки, рестораны, бары и концертные площадки, чтобы послушать любимых исполнителей всех жанров и стилей. Среди них — София Паникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа "СмешBand" во время выступления

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Группа "СмешBand" во время выступления

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Одними из первых в рамках Ural Music Night-2026 с 14:35 начали выступать артисты на фолк-карнавале в Харитоновском саду. Вокалист группы «Тролль Гнет Ель» Константин Румянцев предстал в шуточном амплуа неунывающего петербургского шансонье. Вместе с ним в этот вечер выступила тюменская группа «современного средневековья» — Gilead.

На Главной сцене в ЦПКиО имени Маяковского выступили музыканты с этническими инструментами и электрогитарами. В Летнем театре оркестр исполнил «Времена года» Вивальди в современной обработке Макса Рихтера. Центральным событием стала программа «Таривердиев. Мгновения» с вокальными циклами на стихи Семена Кирсанова и Беллы Ахмадулиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постановка "Тени" театра современной хореографии "Провинциальные танцы"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Постановка "Тени" театра современной хореографии "Провинциальные танцы"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Театр «Провинциальные танцы» организовал предварительный концерт постановки «Тени» художественного руководителя и хореографа Татьяны Багановой. С классической музыкой вышли инструментальные ансамбли и сольные исполнители в рамках проекта «Коляда plays music».

К вечеру крыша Детской филармонии превратилась в сцену, на которой артисты выступали под открытым небом. Квартет «13 струн» переиграл классические, народные и рок-мелодии на балалайках и домрах.

Традиционно прозвучали арии с балкона Екатеринбургского театра оперы и балета («Урал Опера Балет»).

С 18:00 площадка «Екатеринбург Арена» открыла сразу две сцены: «Рокот стадиона», где спел Сергей Бобунец, и «ГикКон Stage», где выступили неизменные хедлайнеры фестиваля — Максим Свобода и Кристина Кошелева. К списку хедлайнеров присоединилась группа «Аня из Питера». Музыканты показали, каким многогранным может быть рок.

Позднее желание гостей фестиваля послушать любимых артистов заставило их выбирать между музыкальными локациями. Весь центр города был заполнен людьми настолько, что не всегда хватало места на тротуаре. Музыка звучала на каждом углу.

Кто-то выстраивался в очередь, чтобы успеть на выступление хедлайнеров «Пиццы» и Юлии Савичевой на сцене «Мотив» в Историческом сквере.

Другие в это время были заняты не менее зрелищным шоу на Октябрьской площади. Там группа «Запрещенные барабанщики», кроме хитов «Мама Зузу», «Я — рыба», «Миллион долларов США» и «Планета обезьян», исполнила песню «Пикничок» в память об ушедшем в апреле основателе «Уральской ночи музыки» Евгении Горенбурге.

К 23:00 зрители с нетерпением ждали группу «СмешBand». В рок-концерте приняли участие легендарные актеры озвучивания, чьими голосами звучат любимые персонажи «Смешариков». Зрители вместе с Мариной Ландой и Сергеем Васильевым пели «От винта», «Круглая песня», «Обормот» «Псих», «Город Омск».

С 2:00 начала свое выступление группа «Чайф» с песнями «Рок-н-ролл этой ночью», «Не со мной», «В ее глазах», «Никто не услышит» («Ой-йо»), «Шаляй-валяй», «Оранжевое настроение». Вместе с «Группой Топ» они почтили память Евгения Горенбурга песней «Не забывай».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зрители во время акции "Светает"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Зрители во время акции "Светает"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По традиции, к 3:00 ночи фестиваль завершила акция «Светает». Гости встретили первые лучи солнца под песню «Ночь пройдет, наступит утро ясное» вместе с камерным оркестром B-A-C-H и группой «Чайф».

По словам директора департамента по развитию туризма Свердловской области Татьяны Белик, фестиваль превратил Екатеринбург в узнаваемый туристический бренд. «Мы всегда на фестивале ожидаем свыше ста тысяч гостей, которые приедут к нам из других регионов. И, конечно, мы фиксируем повышенный спрос на билеты, который растет до 20% в июне. Мы в туризме боремся за эмоции, а Ночь музыки для нас — это индустрия счастья»,— рассказала она.

София Паникова