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Звуки индустрии счастья

В Екатеринбурге прошел фестиваль Ural Music Night-2026

Фестиваль Ural Music Night-2026 («Уральская ночь музыки») в 12-й раз прошел в Екатеринбурге в ночь с 19 на 20 июня. Проект объединил на 101 сцене города более 2500 музыкантов. Сотни тысяч зрителей пришли в театры, музеи, парки, рестораны, бары и концертные площадки, чтобы послушать любимых исполнителей всех жанров и стилей. Среди них — София Паникова.

Группа "СмешBand" во время выступления

Группа "СмешBand" во время выступления

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Группа "СмешBand" во время выступления

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Одними из первых в рамках Ural Music Night-2026 с 14:35 начали выступать артисты на фолк-карнавале в Харитоновском саду. Вокалист группы «Тролль Гнет Ель» Константин Румянцев предстал в шуточном амплуа неунывающего петербургского шансонье. Вместе с ним в этот вечер выступила тюменская группа «современного средневековья» — Gilead.

На Главной сцене в ЦПКиО имени Маяковского выступили музыканты с этническими инструментами и электрогитарами. В Летнем театре оркестр исполнил «Времена года» Вивальди в современной обработке Макса Рихтера. Центральным событием стала программа «Таривердиев. Мгновения» с вокальными циклами на стихи Семена Кирсанова и Беллы Ахмадулиной.

Постановка "Тени" театра современной хореографии "Провинциальные танцы"

Постановка "Тени" театра современной хореографии "Провинциальные танцы"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Постановка "Тени" театра современной хореографии "Провинциальные танцы"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Театр «Провинциальные танцы» организовал предварительный концерт постановки «Тени» художественного руководителя и хореографа Татьяны Багановой. С классической музыкой вышли инструментальные ансамбли и сольные исполнители в рамках проекта «Коляда plays music».

К вечеру крыша Детской филармонии превратилась в сцену, на которой артисты выступали под открытым небом. Квартет «13 струн» переиграл классические, народные и рок-мелодии на балалайках и домрах.

Традиционно прозвучали арии с балкона Екатеринбургского театра оперы и балета («Урал Опера Балет»).

С 18:00 площадка «Екатеринбург Арена» открыла сразу две сцены: «Рокот стадиона», где спел Сергей Бобунец, и «ГикКон Stage», где выступили неизменные хедлайнеры фестиваля — Максим Свобода и Кристина Кошелева. К списку хедлайнеров присоединилась группа «Аня из Питера». Музыканты показали, каким многогранным может быть рок.

Позднее желание гостей фестиваля послушать любимых артистов заставило их выбирать между музыкальными локациями. Весь центр города был заполнен людьми настолько, что не всегда хватало места на тротуаре. Музыка звучала на каждом углу.

Кто-то выстраивался в очередь, чтобы успеть на выступление хедлайнеров «Пиццы» и Юлии Савичевой на сцене «Мотив» в Историческом сквере.

Другие в это время были заняты не менее зрелищным шоу на Октябрьской площади. Там группа «Запрещенные барабанщики», кроме хитов «Мама Зузу», «Я — рыба», «Миллион долларов США» и «Планета обезьян», исполнила песню «Пикничок» в память об ушедшем в апреле основателе «Уральской ночи музыки» Евгении Горенбурге.

К 23:00 зрители с нетерпением ждали группу «СмешBand». В рок-концерте приняли участие легендарные актеры озвучивания, чьими голосами звучат любимые персонажи «Смешариков». Зрители вместе с Мариной Ландой и Сергеем Васильевым пели «От винта», «Круглая песня», «Обормот» «Псих», «Город Омск».

С 2:00 начала свое выступление группа «Чайф» с песнями «Рок-н-ролл этой ночью», «Не со мной», «В ее глазах», «Никто не услышит» («Ой-йо»), «Шаляй-валяй», «Оранжевое настроение». Вместе с «Группой Топ» они почтили память Евгения Горенбурга песней «Не забывай».

Зрители во время акции "Светает"

Зрители во время акции "Светает"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Зрители во время акции "Светает"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По традиции, к 3:00 ночи фестиваль завершила акция «Светает». Гости встретили первые лучи солнца под песню «Ночь пройдет, наступит утро ясное» вместе с камерным оркестром B-A-C-H и группой «Чайф».


По словам директора департамента по развитию туризма Свердловской области Татьяны Белик, фестиваль превратил Екатеринбург в узнаваемый туристический бренд. «Мы всегда на фестивале ожидаем свыше ста тысяч гостей, которые приедут к нам из других регионов. И, конечно, мы фиксируем повышенный спрос на билеты, который растет до 20% в июне. Мы в туризме боремся за эмоции, а Ночь музыки для нас — это индустрия счастья»,— рассказала она.

София Паникова

Фотогалерея

Город песен и танцев

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Фестиваль Ural Music Night («Уральская ночь музыки») прошел в Екатеринбурге в 12-й раз

Фестиваль Ural Music Night («Уральская ночь музыки») прошел в Екатеринбурге в 12-й раз

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выступление музыкальной группы актрисы Юлии Пересильд «Мандрагора»

Выступление музыкальной группы актрисы Юлии Пересильд «Мандрагора»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Очередь на входе в театр &quot;Провинциальные танцы&quot;

Очередь на входе в театр "Провинциальные танцы"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Постановка &quot;Тени&quot; театра современной хореографии &quot;Провинциальные танцы&quot;

Постановка "Тени" театра современной хореографии "Провинциальные танцы"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Группа &quot;СмешBand&quot;

Группа "СмешBand"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Площадка на Главпочтамте

Площадка на Главпочтамте

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Зрители в Историческом сквере

Зрители в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа &quot;Сова&quot;

Группа "Сова"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Исполнитель собственных песен Миша Лузин

Исполнитель собственных песен Миша Лузин

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Группа NUGGERS

Группа NUGGERS

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Группа &quot;Аполоджайз&quot;

Группа "Аполоджайз"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Площадка у ТЦ &quot;Мытный двор&quot;.

Площадка у ТЦ "Мытный двор".

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Уличный музыкант

Уличный музыкант

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

12-й фестиваль Ural Music Night посетили 450 тыс. зрителей

12-й фестиваль Ural Music Night посетили 450 тыс. зрителей

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Джаз-оркестр Tropical Winds Big Band

Джаз-оркестр Tropical Winds Big Band

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Город на одну ночь стал большой концертной площадкой для исполнителей разных жанров и направлений: от рока до хип-хопа, от фолка до академической музыки, от поп-сцены до экспериментального звучания, от джаза до современной электроники

Город на одну ночь стал большой концертной площадкой для исполнителей разных жанров и направлений: от рока до хип-хопа, от фолка до академической музыки, от поп-сцены до экспериментального звучания, от джаза до современной электроники

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Лидер группы &quot;Чайф&quot; Владимир Шахрин

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Концерт в &quot;Нью баре&quot;

Концерт в "Нью баре"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Зрители в Историческом сквере

Зрители в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Зрители во время акции &quot;Светает&quot;

Зрители во время акции "Светает"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Фестиваль Ural Music Night («Уральская ночь музыки») прошел в Екатеринбурге в 12-й раз

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выступление музыкальной группы актрисы Юлии Пересильд «Мандрагора»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Очередь на входе в театр "Провинциальные танцы"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Постановка "Тени" театра современной хореографии "Провинциальные танцы"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Группа "СмешBand"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Площадка на Главпочтамте

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Зрители в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа "Сова"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Исполнитель собственных песен Миша Лузин

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Группа NUGGERS

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Группа "Аполоджайз"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Площадка у ТЦ "Мытный двор".

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Уличный музыкант

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

12-й фестиваль Ural Music Night посетили 450 тыс. зрителей

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Джаз-оркестр Tropical Winds Big Band

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Город на одну ночь стал большой концертной площадкой для исполнителей разных жанров и направлений: от рока до хип-хопа, от фолка до академической музыки, от поп-сцены до экспериментального звучания, от джаза до современной электроники

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Концерт в "Нью баре"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Зрители в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Зрители во время акции "Светает"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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