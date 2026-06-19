Урал под надзором

Генеральный прокурор России Александр Гуцан во время визита в Екатеринбург провел личный прием граждан, на котором выслушал 26 человек. Большинство обращений касались сфер ЖКХ и здравоохранения, бездействия силовых структур и проблем участников СВО с получением выплат и трудоустройством. Генпрокурор пообещал разобраться в каждой ситуации. Уже организованы проверки по нескольким проблемам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный прокурор России Александр Гуцан во время личного приема граждан в Екатеринбурге

Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ Генеральный прокурор России Александр Гуцан во время личного приема граждан в Екатеринбурге

Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ

Личный прием генерального прокурора России Александра Гуцана был организован в здании прокуратуры Свердловской области. Заявителей к нему подводили местные прокуроры. Для журналистов был создан телемост, трансляция которого была прекращена через два часа, хотя Александр Гуцан принимал жителей на протяжении пяти часов.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, всего поступило свыше 350 заявлений жителей региона. Но на личный прием попали только 26 человек. Из них девять человек пожаловались на проблемы в сфере ЖКХ, шесть — на бездействие силовых структур, пять прошений касались участников специальной военной операции (СВО), четыре —здравоохранения, две — социальной сферы.

Первыми на прием к генпрокурору пришли участники СВО. Умеждон Хайдаров пожаловался, что после боевых действий не может устроиться на нормальную работу, поэтому сейчас состоит на учете в центре занятости. Александр Гуцан удивился, как человек с высшим образованием и профессией инженер-технолог не смог найти работу, но пообещал помочь.

«Трудоустройство ветеранов СВО — один из важнейших этапов их социализации и адаптации»,— подчеркнул он.

Ветеран боевых действий Андрей Пашкевич рассказал Александру Гуцану, что не может получить страховку от АО «СОГАЗ» за ранение. Генпрокурор признал, что проблема имеет системный характер, и заметил, что «неправильно задерживать деньги тем, кто честно и добросовестно защищал Родину».

Жительница военного городка №19 в Екатеринбурге Надежда Мурогова представила генпрокурору целый ряд замечаний по линии ЖКХ — некачественное обслуживание управляющими компаниями жилых домов, неоправданные платы по коммунальным счетам, прогнившие сети водоснабжения, изношенные теплосети. Она выразила недоумение, почему нельзя имущество военного городка, где уже давно большинство жителей — гражданские, передать в муниципальную собственность.

«Вопросы по содержанию военных городков постоянно возникают. Здесь мне непонятно только одно: люди живут, люди платят коммунальные услуги, и вот эта чехарда с управляющими компаниями, которые всеми правдами и неправдами пытаются не исполнять возложенные на них обязанности, вызывает, по крайней мере, недоумение. А если сказать больше — то и вопросы. Вот почему это происходит?» — отреагировал Александр Гуцан, пытаясь найти ответственных. Он поручил разобраться с этим вопросом военной прокуратуре, подчеркнув, что сделать это нужно не формально.

Когда стали поступать жалобы на сферу здравоохранения, у Александра Гуцана возникли вопросы к заместителю губернатора — министру здравоохранения Свердловской области Татьяне Савиновой.

Так, заявитель Наталья Степанова рассказала, что ее муж — инвалид и не может передвигаться без коляски, однако в их доме нет пандуса. По ее словам, сейчас этот вопрос решается, но у пандуса, который собираются установить слишком резкий угол наклона и ей физически будет сложно затаскивать по нему мужа.

Татьяна Савинова начала перечислять в чьи обязанности входит этот вопрос, но генпрокурор прервал ее и потребовал сказать, чем можно помочь в конкретной ситуации. Она ответила, что деньги выделены, а работы ведутся, их планируется завершить 1 сентября. Генпрокурор сдвинул этот срок до 1 августа.

Следующий заявитель — жительница севера Свердловской области Анна Силенко раскритиковала реформу здравоохранения в регионе, которая предполагает реорганизацию больниц из-за экономической нецелесообразности постройки новых медучреждений и отсутствия квалифицированных кадров в малых городах, объединение всех станций скорой помощи в одну службу.

Анна Силенко указала на минусы подобного подхода: время доезда бригад до пациентов увеличилось, возросла нагрузка на медицинский персонал, который вынужден обслуживать иные территории без соответствующей оплаты и увеличения штатов. Ее слова подтвердили данные прокуратуры Серова, согласно которым за 2026 год выявлены факты несвоевременного приезда бригад скорой медицинской помощи по 129 экстренным вызовам. По мнению заявителя, проводимая реформа приводит к ухудшению доступности и снижению качества медицинской помощи.

Александр Гуцан решил уточнить у Татьяны Савиновой, для чего вообще нужна реформа. Чиновница ответила, что она приведет к улучшению качества скорой медицинской помощи. По ее словам, до граждан доводятся цели изменений благодаря информационному сотрудничеству со СМИ.

«Я вижу, что это не делается в полном объеме. Прежде чем проводить реформу, нужно объяснить гражданам ее целесообразность»,— заключил Александр Гуцан.

После этого вопроса прямая трансляция для журналистов прекратилась.

По данным «Ъ-Урал», генпрокурор дальше выслушал жалобы жителей на некачественную застройку Академического района в Екатеринбурге, нарушение прав граждан при расселении аварийного жилищного фонда, некачественное предоставлении коммунальных услуг от ООО «Водоканал-НТ», провальные расследования по уголовным делам, отказам от их возбуждения и, в целом, бездействию силовиков по некоторым заявлениям.

Прием закончился диалогом с местными бизнесменами, однако подробности их встречи не раскрывались.

«Такой формат позволяет находить эффективные решения и преодолевать трудности сообща»,— лишь рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Вскоре после окончания личного приема генпрокурора жителей Свердловской области СКР сообщил, что организовал проверки по ряду озвученных проблем.

Артем Путилов