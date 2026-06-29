Заправки подъехали к дефициту

Бензиновый кризис затронул Свердловскую область. Ко многим АЗС стали выстраиваться очереди, некоторые компании ввели лимиты на продажу, часть заправок закрылась из-за нехватки топлива. Представители сферы такси в ближайший месяц ожидают повышения цен на поездки на 5-7%. Общественный транспорт проблема не коснулась за счет работы оперативного штаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Свердловская область стала одним из последних регионов Уральского федерального округа (УрФО), который столкнулся с бензиновым кризисом.

Ранее в Тюменской области ввели лимиты на отпуск топлива на АЗС «Газпромнефть». В городе его покупку ограничили до 40 литров бензина и 80 литров дизеля, на трассах — 40 литров бензина и до 100 литров дизеля, сообщил губернатор Александр Моор. Были введены лимиты на ряде АЗС в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югра). В обоих регионах Федеральная антимонопольная служба (ФАС) взяла контроль над ситуацией.

В Свердловской области сложности с покупкой бензина, в первую очередь маркировки АИ-92 и АИ-95, возникли накануне выходных. На ряде заправок выстроились очереди. В Серове 26 июня на одной из АЗС даже возникла драка — в городской полиции сообщили, что проводят проверку обстоятельств случившегося и устанавливают личность зачинщика, который переживал, что ему не хватит бензина.

Корреспонденту «Ъ-Урал» за несколько часов не удалось дозвониться ни до одного оператора горячей линии федеральных заправочных станций. В ЛУКОЙЛе автоответчик предупредил о возможной нехватке бензина из-за «внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах и текущей логистической ситуации в регионе». В сети «Татнефть» на территории региона ввели ограничение на покупку бензина — до 30 литров в одни руки еще 15 июня, а 17 июня сняли лимиты на все маркировки бензина, кроме АИ-95.

В правительстве Свердловской области 26 июня провели заседание по вопросам обеспеченности бензином. Заместитель губернатора Сергей Швиндт заявил, что регион имеет достаточный запас топлива. Нехватку бензина и дизельного топлива на АЗС в правительстве объяснили ажиотажным спросом, который сформировался из-за информации о дефиците.

Руководитель УФАС по Свердловской области Дмитрий Шалабодов сообщил, что изменение цен на федеральных заправках находится в «зеленой зоне», а их колебание соответствует рыночным. У независимых поставщиков, которые работают в основном в отдаленных территориях, ведомство зафиксировало завышенную стоимость, с ними проводится работа.

По данным онлайн-агрегаторов цен на бензин, средняя стоимость топлива АИ-92 составляет 65 руб. за литр, а АИ-95 — 69 руб. за литр. Литр АИ-100 можно приобрести в среднем за 93 руб., а дизельное топливо — за 80 руб.

Официальный представитель Общественного Совета по развитию такси в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Герасименко признался, что нехватка бензина сказывается на работе такси. При этом сильнее страдают организованные автопарки, которые привязаны договорами к одному поставщику топлива. Сейчас около 85% водителей — самозанятые, которые решают проблемы с бензином самостоятельно и более мобильно.

«У физических лиц нет такой централизованной проблемы, где взять топливо, и это как-то сбивает накал. Самозанятые лица очень серьезно сбивают пассажирский ажиотаж, особенно в час пик. Поэтому сейчас проблема дифференцирована, каждый самозанятый исходит из наличия бензина на АЗС, а таксопарки привязаны только к определенной заправке»,— сказал господин Герасименко.

По его мнению, нехватка бензина может сказаться на стоимости такси, однако с задержкой около месяца — за этот срок агрегаторы смогут поднять цены, исходя из издержек предприятий. По его предположению, цена поездки вырастет на 5-7%, этого достигнут либо общим повышением тарифов, либо добавлением к ним повышающего коэффициента, который будет ориентирован на ситуацию.

Глава Союза автотранспортных предприятий Свердловской области (САПС) Лилия Саранчук сообщила, что перевозчиков на маршрутах общего пользования ситуация с бензином затронула не так сильно. У транспорта общего пользования заключены длительные договоры с поставщиками бензина.

В оперативном штабе при губернаторе ежедневно собирают информацию и принимают решение о распределении бензина. «Допустим, на какой-то заправке закончился бензин, и быстро переключают предприятие к другому владельцу»,— рассказала Лилия Саранчук.



По ее словам, цены на газ и на бензин значительно выросли — за полугодие они поднялись примерно на 10%. С некоторыми поставщиками уже работает ФАС.

Директор Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова пояснила, что из-за паники люди покупают большее количество бензина, чем обычно, поэтому возникает ажиотажный спрос. В то же время, по ее словам, есть и объективные причины нехватки: во-первых, часть нефтеперерабатывающих заводов летом проводит ремонт, и производство сокращается, а во-вторых, сказался частичный выход из строя Московского НПЗ.

«Сейчас эту ситуацию пытаются решить, на мой взгляд, правильно — спокойным разъяснением и определенными лимитами. И сейчас попытаются увеличить скорость переработки нефти до бензина за счет снижение содержания серы. Это позволит сократить производственный цикл и увеличить объем предложения»,— сказала госпожа Лаврикова.

Она добавила, что сейчас потребители психологически привыкли к ситуации и понимают, что бензин можно достать, особенно на заправках на трассе или у производителей с более высокими ценами. За счет этого возможно снижение ажиотажного спроса.

Анна Капустина