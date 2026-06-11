«Зеленый был, я хотел успеть, но потом у меня сильно заболела голова»

Вечером в среду, 10 июня, пассажирский автобус вылетел на тротуар у храма Большой Златоуст в центре Екатеринбурга и въехал в стоящих у пешеходного перехода людей. Четверо, включая одного ребенка, погибли на месте, троих госпитализировали с состоянием средней тяжести. Власти пообещали оказать необходимую помощь родственникам погибших. Всех перевозчиков в городе ждут проверки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место ДТП

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Место ДТП

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Авария с четырьмя погибшими и тремя пострадавшими произошла у храма Большой Златоуст в районе 21:00. По данным ГИБДД, 48-летний водитель пассажирского автобуса №81 выехал в центр пересечения улиц Малышева и 8 Марта и столкнулся с легковым автомобилем Lifan за управлением 21-летнго мужчины, который поворачивал в сторону площади 1905 года. От удара ПАЗ на скорости вылетел на тротуар, где стояли люди. В результате четыре человека, включая ребенка, погибли, трое были ранены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия ДТП

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Последствия ДТП

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Первая бригада медиков прибыла на место ДТП спустя шесть минут после вызова. Всего к храму подъехали семь автомобилей скорой помощи, включая три реанимационных. Сотрудники МЧС оградили окровавленную территорию лентой с надписью «Опасная зона!». Сюда прибыли заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, вице-мэр Екатеринбурга Константин Шевченко и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Татьяна Савинова рассказала, что жизни раненых пешеходов — мужчине 22 лет и двум женщинам 32 и 45 лет — ничего не угрожает. «Состояние всех троих средней тяжести, не реанимационные. Они проходят полное обследование головного мозга, рентген костей черепа, верхних и нижний конечностей, состояние средней тяжести»,— пояснила она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель губернатора Свердловской области — министр здравоохранения Татьяна Савинова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Заместитель губернатора Свердловской области — министр здравоохранения Татьяна Савинова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Татьяна Савинова добавила, что из 11 пассажиров автобуса №81 в травмпункт обратился всего один человек. «Тяжелых пострадавших мы уже точно не ждем»,— заверила она.





Помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Максим Чалков сообщил, что по факту ДТП возбуждено два уголовных дела. Одно связано с нарушением ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ), второе — с оказанием руководством автотранспортного предприятия некачественных услуг, которые привели к гибели двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

«С водителем проводят необходимые следственные мероприятия, в том числе лицо допрашивается об обстоятельствах случившегося, его состояние будет установлено в дальнейшем»,— добавил он.

Водитель автобуса Икром пояснил городскому порталу Е1, что хотел «быстро проехать», однако в ходе движения ему стало плохо и он мог перепутать педали. «Зеленый был, я хотел успеть, но потом у меня сильно заболела голова, глазам ничего не было видно. Я нажал тормоз, а это был похоже газ»,— сказал он. Очевидцы ДТП озвучивали свои версии произошедшего, обвиняя водителя ПАЗ в проезде на красный свет и в отвлечении на телефон.

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Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил в соцсетях, что пешеходов сбил «автобус частного перевозчика». «Необходимо проверить всех перевозчиков на соблюдение требований по выполнению предрейсовых медицинских осмотров водителей и своевременных техосмотров транспортных средств»,— призвал он, добавив, что соболезнует семьям погибших и пострадавших. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал оказать необходимую помощь пострадавшим и родственникам погибших.

Василий Алексеев