«Россети Тюмень» передали школьные принадлежности 350 детям из трех регионов

«Россети Тюмень» присоединились к всероссийской благотворительной акции «Собери ребенка в школу». Накануне учебного года энергетики передали наборы школьных принадлежностей более чем 350 детям из многодетных и нуждающихся семей в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Ежегодная благотворительная инициатива «Собери ребенка в школу» направлена на помощь многодетным и малообеспеченным семьям в преддверии Дня знаний. В 2026 году участие во всероссийской акции приняли представители Молодежного сообщества компании из Тюмени, Ноябрьска, Когалыма, Нижневартовска, Сургута и Урая. Совместно с профсоюзом ребята собрали средства на ученические рюкзаки и полные комплекты канцелярских принадлежностей.

Кроме того, в ходе традиционной корпоративной акции «Добрые знания» работники системообразующей энергокомпании передали более 6 тысяч книг и необходимых канцтоваров в детский дом «Семья» в Ноябрьске, Ханты-Мансийский центр содействия семейному воспитанию и Дом социальной реабилитации семей и детей «Борки» в Тюменском районе. В текущем году проект объединил 488 работников энергокомпании.

«Россети Тюмень» регулярно участвуют в экологических, социально значимых и благотворительных инициативах. Вклад предприятия в развитие волонтерского движения отмечен благодарственными письмами от органов власти, общественных организаций, социальных и образовательных учреждений.