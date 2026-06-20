Пена накрыла театр

Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays» официально стартовал в Екатеринбурге в 19-й раз. В его программе, рассчитанной до 30 июня, спектакли 28 театров. На церемонии открытия, превратившуюся по традиции в пенную вечеринку, вместо ушедшего из жизни идейного вдохновителя фестиваля Николая Коляды главную роль на себя пришлось взять новому художественному руководителю Коляда-театра Олегу Ягодину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Церемония открытия XIX Международного театрального фестиваля современной драматургии "Коляда-Plays" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Церемония открытия XIX Международного театрального фестиваля современной драматургии "Коляда-Plays" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 2 Церемония открытия XIX Международного театрального фестиваля современной драматургии "Коляда-Plays" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Церемония открытия XIX Международного театрального фестиваля современной драматургии "Коляда-Plays" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Труппа Коляда-театра, его новый худрук Олег Ягодин и другие организаторы фестиваля «Коляда-Plays» до последнего не верили, что они смогут сделать его сами, без Николая Коляды.

Напомним, его смерть вызвала юридические проблемы в деятельности театра, так как он был единственным учредителем автономной некоммерческой организации (АНО) «Коляда-театр». На это юрлицо оформлены договор о безвозмездном пользовании помещением и договоры трудоустройства его сотрудников. Из-за отозванной электронной цифровой подписи (ЭЦП) уже возникают проблемы с выплатами зарплат, стало сложно распоряжаться средствами на счетах театра.

Сейчас заместитель директора театра Эка Вашакидзе при поддержке коллектива через суд требует ее признать учредителем и не допустить юридической ликвидации юрлица. Кроме того, в поддержку Коляда-театра собирает подписи инициативная группа (по ее данным, уже собрали свыше 2 тыс. подписей).

Олег Ягодин на пресс-конференции пояснил, что проведение фестиваля «Коляда-Plays» стало возможным благодаря помощи зрителей и министерства культуры Свердловской области во главе с Ильей Марковым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония открытия XIX Международного театрального фестиваля современной драматургии "Коляда-Plays"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Церемония открытия XIX Международного театрального фестиваля современной драматургии "Коляда-Plays"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Утром 20 июня десятки людей начали собираться у входа в Коляда-театра, ожидая старта фестиваля. Напротив театра поставили большой баннер, внутри которого были плетенья в форме солнца. В сердцевине — портрет Николая Коляды. Это была фотозона.

Актеры Коляда-театра в карнавально-разноцветных костюмах начали танцевать и кружиться в хороводе, Олег Ягодин вышел на улицу в костюме ворона. «Фестиваль проходит при поддержке зрителя и только зрителя»,— благодарил он пришедших.

Танцы труппы и прохожих длились около часа. К середине включили пенную пушку, поэтому подавляющее большинство участников действа стали мокрыми, но оставались веселыми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония открытия XIX Международного театрального фестиваля современной драматургии "Коляда-Plays"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Церемония открытия XIX Международного театрального фестиваля современной драматургии "Коляда-Plays"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Но к веселью добавлялась грусть. С одной стороны можно было наблюдать детей с платьями из пены, актеров в костюмах, ходячего тираннозавра и двух роботов (один золотого, второй серебряного цвета). С другой стороны — затемненное фойе Коляда-театра с портретом Николая Коляды, цветами и пачкой сигарет на столе вместе с детским рисунком, где было написано «пусть всегда будет солнце». Раньше интерьер театра казался диковинкой. Теперь напоминает атрибуты памяти по умершему. «И смеяться хотелось, и рыдать. Все смешалось, пока я в пене ходил»,— признался Олег Ягодин.

После открытия фестиваля солнце скрылось за тучей, стал накрапывать мелкий дождь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония открытия XIX Международного театрального фестиваля современной драматургии "Коляда-Plays"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Церемония открытия XIX Международного театрального фестиваля современной драматургии "Коляда-Plays"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фестиваль «Коляда- Plays» проводится с 1994 года. На нем показывают спектакли разных театров по пьесам драматурга Николая Коляды и его учеников. С 2008 года проходит ежегодно.

Спектакли фестиваля «Коляда-Plays-2026» будут показаны на сцене Коляда-театра, в Камерном театре, Театре балета «Щелкунчик», в Екатеринбургском театре кукол, Театре юного зрителя (ТЮЗ), Учебном театре ЕГТИ.

Участие в фестивале принимают участие театры из Перми, Йошкар-Олы, Серова, Москвы, Челябинска, Омска, Санкт-Петербурга, Ижевска и других российских городов. Из города Скопье (Северная Македония) приедет Theatre Vortex.

Олег Ягодин признался, что планы на следующий год уже есть. При этом он добавил, что не считает себя худруком театра. По его словам, он и коллектив — «воссозданное бессознательное Николая Коляды».

Артем Путилов