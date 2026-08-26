С начала года «Россети Тюмень» выявили 4,2 тысячи незаконных подвесов ВОЛС в Тюменской области

«Россети Тюмень» продолжают комплексную работу по борьбе с незаконным использованием энергоинфраструктуры в Тюменской области. С начала 2026 года специалисты обследовали порядка 470 тысяч опор линий электропередачи (ЛЭП) и выявили на них 4,2 тысячи незаконных подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

Большинство случаев самовольного размещения оборудования на ЛЭП зафиксировано в Тюменском и Нижнетавдинском муниципальных округах. Компаниям-собственникам оборудования направлены требования ликвидировать нарушения.

Энергетики напоминают: самоуправство провайдеров – существенный фактор риска, поскольку неучтенная нагрузка на ЛЭП может оказаться критической, особенно при шквалистом ветре и снегопаде, а сам кабель значительно затрудняет выполнение любых работ на энергообъектах. Также противозаконные работы на ЛЭП нередко ведут к повреждениям энергооборудования и несут угрозу жизни и здоровью самих нарушителей.

Компания «Россети Тюмень» готова к сотрудничеству с операторами связи. Для разъяснений по вопросам установки ВОЛС на энергообъектах можно обратиться по телефону 8(3452)59-64-95 и электронной почте Khalidullin-DR@te.ru. Сообщить о фактах несогласованного монтажа линий связи на объектах электросетевого комплекса можно по телефону единого контакт-центра 8-800-220-0-220 или короткому номеру 220 (бесплатно, круглосуточно, анонимность гарантируется).