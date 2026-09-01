17-летний мошенник забрал 900 тысяч рублей у пенсионерки из Оренбуржья

Сотрудники УМВД Оренбургской области пресекли деятельность мошеннической группы, чьей жертвой стала 72-летняя пенсионерка из Бугуруслана. Женщина передала курьеру 900 тыс. руб., сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Правоохранители установили, что ранее на стационарный телефон женщины позвонила неизвестная, представившаяся сотрудником электросетей, и под предлогом перехода на иную линию электроснабжения выяснила номер ее мобильного телефона. Спустя несколько дней поступил звонок от мужчины, назвавшегося следователем, который сообщил об угрозе денежным средствам.

Позднее с потерпевшей связался уже некий адвокат из Москвы, который заявил, что на ее имя открыт счет, с которого пытаются перевести деньги за границу. Кроме того, пенсионерке внушили возможность наступления ответственности за эти действия и запретили рассказывать о происходящем близким.

Под предлогом проверки и сохранности сбережений злоумышленники получили от женщины 900 тыс. руб. Потерпевшей указали упаковать деньги в черный пакет, выйти к дороге и передать курьеру.

Вскоре на территории Республики Удмуртия задержали троих подозреваемых — 17-летнего местного жителя и двоих его совершеннолетних соучастников. Большая часть похищенных средств изъята и в ближайшее время будет возвращена потерпевшей. В ведомстве добавили: по данному факту уже возбуждено уголовное дело.

Яна Вежлева