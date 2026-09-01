Более 2,7 млн рублей выманили мошенники у нижегородской пенсионерки

Мошенники в Дзержинске Нижегородской области выманили у 77-летней пенсионерки почти 2,75 млн руб. под видом сотрудников Центробанка и правоохранительных органов. По данному факту расследуют уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщили в региональном ГУ МВД. Подозреваемые пока не найдены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Потерпевшая рассказала полицейским, что с 28 июля по 6 августа ей звонили неизвестные, которые убедили «спасти» деньги путем перевода на «безопасные счета» и передачи курьерам. Пенсионерка дважды передала пакеты с деньгами посредникам на площади Дзержинского и площади Маяковского.

Галина Шамберина