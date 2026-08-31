Главные новости за 31 августа. Кубань, Крым, Адыгея

На Кубани запустили цифровой сервис поиска укрытий при угрозе БПЛА. Приложение автоматически определяет геолокацию пользователя и показывает ближайшие заглубленные помещения с необходимой информацией о них.

По итогам летнего сезона турпоток в Анапу превысил 2,5 млн человек с начала года. Из них более 2 млн человек разместились в организованном секторе, порядка 70 тыс. отдохнули в детских здравницах, еще более 400 тыс. составили однодневные посетители.

В Яблоновском — втором по численности населенном пункте Адыгеи — приступили к созданию парковой зоны у реки Кубань. Проект «Парк дружбы» победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, на его реализацию в этом году выделено 135 млн руб.

Природный пожар в Анапе, несмотря на дым, чувствующийся в курортной зоне, не привел к массовым аннуляциям туров, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Ни отказов от поездок, ни переноса дат зафиксировано не было.

Краснодар занял седьмое место в рейтинге городов России для жизни и переезда в 2026 году. Рейтинг составлен компанией AHP Decision Lab на основе метода анализа иерархий (AHP). Индекс АНР столицы Кубани составил 5,41%.

Старт активной фазы строительства западной трамвайной ветки в Краснодаре перенесен на первую половину 2027 года. Ранее власти рассчитывали возобновить работы осенью 2026 года.

В Краснодарском крае работает 2 694 организации, чей бизнес зарегистрирован под ОКВЭД «Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет». За год количество селлеров сократилось на 8,1%.

Всего за лето на Кубани отдохнули и оздоровились 300 тыс. детей со всей страны. На детскую оздоровительную кампанию в этом году направили около 4 млрд руб.

Аналитики Яндекс Go на основе данных сервисов компании спрогнозировали, как изменится поведение краснодарцев в День знаний. Утром 1 сентября заказов такси может быть на 6–11% больше, чем в обычный вторник, а в тарифе «Детский» — на 12–17%.

С 1 сентября в Севастополе начнут продавать субсидированный бензин марок АИ-92 и АИ-95. Топливо на АЗС сетей «ТЭС» и «АТАН» будет доступно по QR-кодам по цене не выше 100 руб. за литр.