Строительство западной трамвайной ветки в Краснодаре хотят возобновить в 2027 году

Старт активной фазы строительства западной трамвайной ветки в Краснодаре перенесен на первую половину 2027 года. Об этом «Ведомостям Юг» сообщил первый заместитель главы города Дмитрий Васильев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Ранее власти рассчитывали возобновить работы осенью 2026 года после решения земельного вопроса с участком на улице Азовской, 13/2, находившимся в общей собственности гаражно-строительного кооператива. 24 июля Прикубанский районный суд Краснодара удовлетворил иск администрации об изъятии расположенных на территории гаражей, а 29 июля право собственности на участок было зарегистрировано за муниципалитетом.

Сейчас городские службы занимаются освобождением территории и ее передачей концессионеру. После этого строительно-монтажные работы планируется возобновить в первой половине 2027 года.

Однако о конкретных датах говорить пока рано. Необходимо дождаться подписания дополнительных соглашений.

Одновременно параметры проекта претерпели изменения. В администрацию Краснодара поступило дополнительное соглашение, предусматривающее исключение из проекта участка от спортивного комплекса «Баскет Холл» до улицы Московской. В результате общая протяженность новых трамвайных линий сократится до 27,7 км, а срок реализации проекта продлится до 31 декабря 2029 года.

При этом увеличивать объем инвестиций в строительство западной трамвайной ветки пока не планируется. Ранее сообщалось, что концессионер выступил с инициативой продлить инвестиционную фазу проекта. Стороны также обсуждали реструктуризацию его технико-экономических параметров.

Вячеслав Рыжков