С начала года в Анапе отдохнули более 2,5 млн туристов

По итогам летнего сезона турпоток в Анапу превысил 2,5 млн человек с начала года, сообщила глава города Светлана Маслова в своем Telegram-канале. Из них более 2 млн человек разместились в организованном секторе, порядка 70 тыс. отдохнули в детских здравницах, еще более 400 тыс. составили однодневные посетители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

По состоянию на 31 августа в городе работают 1670 объектов размещения общей коечной емкостью 183 тыс. мест. Одновременно на курорте находятся около 200 тыс. гостей, средняя заполняемость достигает 88%.

«В детских здравницах отдыхают около 8 тысяч юных россиян, в том числе ребята из ДНР, ЛНР и Белгорода. Динамика роста бронирования номерного фонда по состоянию на 31 августа составляет 27% к уровню прошлого года», — отметила Светлана Маслова.

Несмотря на завершение лета, курортный сезон в Анапе продолжается: впереди бархатный сезон, власти рассчитывают на комфортный и безопасный отдых гостей.

Ранее сообщалось, что природный пожар в Анапе, несмотря на дым, чувствующийся в курортной зоне, не привел к массовым аннуляциям туров, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Ни отказов от поездок, ни переноса дат зафиксировано не было. Одной из причин эксперты называют традиционное снижение числа туристов после 25 августа — семьи с детьми массово покидают курорт перед 1 сентября.

Кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что за лето на Кубани отдохнули и оздоровились 300 тыс. детей со всей страны. На детскую оздоровительную кампанию в этом году направили около 4 млрд руб. Значительная часть средств пошла на закупку бесплатных путевок.

Алина Зорина