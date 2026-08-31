Краснодар вошел в ТОП-7 городов России для жизни и переезда

Краснодар занял седьмое место в рейтинге городов России для жизни и переезда в 2026 году. Рейтинг составлен компанией AHP Decision Lab на основе метода анализа иерархий (AHP). Индекс АНР столицы Кубани составил 5,41%. Самый высокий балл при оценке набрал критерий климата (8,5), по 6,5 балла получили критерии инфраструктуры, экологии и безопасности, по 6 баллов — зарплата/уровень жизни и жилье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

В пятерку лучших вошли Казань (7,9%), Тюмень (7,49%), Уфа (6,89%), Воронеж (6,75%) и Екатеринбург (6,01%). Санкт-Петербург расположился на 12-й строчке рейтинга, показав индекс-АНР 4,67%. Замыкают топ-20 Москва (3,27%), Челябинск (3,12%) и Сочи (2,89%).

По мнению заслуженного архитектора России, бывшего главного архитектора Краснодарского края Юрия Рысина, Краснодар с точки зрения цифровизации жизни и наличия различных сервисов, находится на уровне Москвы и Санкт-Петербурга. Как рассказал «Ъ-Кубань» эксперт, в новых районах краевого центра, которые появились в последние десятилетия, уже решены вопросы с высоким уровнем качества жизни. Правда, добраться до этих микрорайонов, уточняет господин Рысин, по-прежнему сложно.

«Городская среда в Краснодаре, к сожалению, очень неравномерна. Жить в центральных районах города и на его периферии — значит иметь разный уровень удобства. В какой-то части проекты комплексной застройки территории решают данные вопросы, но, опять же, решают их локально, потому что на общую транспортную систему города, к сожалению, они мало влияют. Не может застройщик обустраивать общегородские улицы, дороги, обходы и так далее. Это ему просто не под силу. В своих проектах девелоперы делают развитую и плотную улично-дорожную сеть, но общегородские дороги, мосты, развязки пока отстают»,— рассказывает Юрий Рысин.

Как рассказал «Ъ-Кубань» руководитель департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Илья Поздняков, начиная с 2021 года в нормативной базе региона был принят ряд существенных изменений, регламентирующих параметры жилой застройки. Так, в частности, были введены нормативы по плотности населения в ЖК. Кроме того, были введены ограничения этажности. Также в новых нормативах увеличен процент коммерческих площадей в жилых массивах для того, чтобы обеспечивать жителей всеми бытовыми услугами.

«Немаловажно, что установлены и нормативы по количеству зеленых насаждений не только внутри жилых кварталов, но и вдоль прилегающих к ним проезжих частей»,— подчеркнул Илья Поздняков.

Подробнее о том, как редевелопмент промзон в Краснодаре влияет на качество жизни горожан — читайте в материале «Новая жизнь для красного кирпича»

Дмитрий Михеенко