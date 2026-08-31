Спрос на такси в Краснодаре 1 сентября вырастет на 6–11%

Аналитики Яндекс Go на основе данных сервисов компании спрогнозировали, как изменится поведение краснодарцев в День знаний. Утром 1 сентября заказов такси может быть на 6–11% больше, чем в обычный вторник, а в тарифе «Детский» — на 12–17%. Как рассказали «Ъ-Кубань», пик спроса придется на 09:00, с 07:00 до 10:00 возможны повышающие коэффициенты и увеличение времени подачи автомобилей. Чтобы сэкономить и не опоздать, рекомендуется заказывать машину на 10–15 минут раньше или позже «ровного» времени — например, в 07:45 вместо 08:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В День знаний вырастет и число поездок на общественном транспорте. По прогнозу, 1 сентября количество обращений к сервису «Транспорт» может быть примерно на 15% выше, чем неделей ранее, и превысит показатели любого из дней последней недели лета.

Поездки на самокатах с началом учебного года становятся короче, но регулярнее: в первую учебную неделю их число в будни растет на 12–18% по сравнению с августом. Утренний пик смещается к 8–9 утра, вечерний — к 17–18 часам, повторяя ритм учебного дня. Самокаты активно используют, чтобы добраться от остановок общественного транспорта до колледжей и университетов.

К 1 сентября готовятся по-разному: некоторые жители Краснодара начинают собирать все заранее, другие оставляют покупки на последний момент. По данным Яндекс Лавки, с середины июля до конца лета спрос на канцелярию увеличивается почти в пять раз, а самый заметный скачок начинается с середины августа. Самый большой всплеск заказов канцелярии приходится не на подготовку, а на первые дни школы: 1 и 2 сентября количество заказов может вырасти более чем в 2,5–3 раза по сравнению с обычным уровнем спроса.

Букеты ко Дню знаний чаще всего покупают 31 августа — количество заказов может вырасти примерно в 3,5 раза по сравнению с выходными неделей ранее, а 1 сентября — примерно в полтора раза. Основной спрос в Яндекс Цветах приходится на монобукеты: в крупных городах чаще всего выбирают розы, хризантемы и альстромерии. Помимо цветов, на линейки традиционно несут конфеты: в последнюю неделю августа продажи шоколада в Лавке увеличиваются на 43%.

Алина Зорина