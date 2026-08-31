С 1 сентября в Севастополе начнут продавать субсидированный бензин марок АИ-92 и АИ-95. Топливо на АЗС сетей «ТЭС» и «АТАН» будет доступно по QR-кодам по цене не выше 100 руб. за литр, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

По его словам, при увеличении объемов поставок власти рассчитывают вернуться к свободной продаже этих марок бензина по установленной цене. Одновременно продолжается работа по снижению стоимости дизельного топлива.

Ситуацию на топливном рынке Севастополя региональные власти координируют с федеральными ведомствами и руководством Крыма. Вопрос, по словам господина Развожаева, остается на его личном контроле.

Вячеслав Рыжков