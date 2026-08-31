Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Севастополе начнут продавать субсидированный бензин марок АИ-92 и АИ-95

С 1 сентября в Севастополе начнут продавать субсидированный бензин марок АИ-92 и АИ-95. Топливо на АЗС сетей «ТЭС» и «АТАН» будет доступно по QR-кодам по цене не выше 100 руб. за литр, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

По его словам, при увеличении объемов поставок власти рассчитывают вернуться к свободной продаже этих марок бензина по установленной цене. Одновременно продолжается работа по снижению стоимости дизельного топлива.

Ситуацию на топливном рынке Севастополя региональные власти координируют с федеральными ведомствами и руководством Крыма. Вопрос, по словам господина Развожаева, остается на его личном контроле.

Вячеслав Рыжков

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд