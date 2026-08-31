На создание парка в Яблоновском выделили 135 млн рублей

В Яблоновском — втором по численности населенном пункте Адыгеи — приступили к созданию парковой зоны у реки Кубань. Проект «Парк дружбы» победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, на его реализацию в этом году выделено 135 млн руб. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

На первом этапе строительства на набережной появится 800-метровая прогулочная зона с современной инфраструктурой для досуга и отдыха. Мурат Кумпилов отмечает, что парк станет украшением будущего города и популярным местом для жителей и гостей.

Глава Адыгеи также добавил, что поселок продолжает расти, его планируют перевести в статус города. Для повышения уровня комфорта ведется строительство и ремонт школ, детских садов, медицинских учреждений, спортивных объектов, улучшается дорожная сеть. В планах — модернизация ЖКХ, строительство пожарной части, больницы, мест для досуга.

Алина Зорина