На детскую оздоровительную кампанию на Кубани выделили около 4 млрд рублей

Всего за лето на Кубани отдохнули и оздоровились 300 тыс. детей со всей страны, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. На детскую оздоровительную кампанию в этом году направили около 4 млрд руб. Значительная часть средств пошла на закупку бесплатных путевок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Как отметил глава региона, отдых в детских здравницах края этим летом был безопасным. В Краснодарском крае продолжают работать круглогодичные детские лагеря, оснащенные системами видеонаблюдения и тревожными кнопками для вызова экстренных служб. Также сохраняются все меры безопасности.

По словам Вениамина Кондратьева, Кубань остается одним из самых востребованных направлений для детского отдыха. Море, качественное питание и насыщенные образовательные программы делают пребывание в регионе не только интересным, но и полезным, добавил губернатор.

«Все прошло штатно. Так будет и дальше»,— подчеркнул глава региона.

По данным администрации Кубани, в Краснодарском крае детей принимают стационарные круглогодичные и сезонные лагеря, пришкольные, палаточные и трудовые лагеря — всего около 1,7 тыс. объектов, в том числе 90 стационарных здравниц. Основная часть из них расположена на черноморском побережье, больше всего, 25,— в Анапе.

Алина Зорина