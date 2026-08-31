На Кубани количество селлеров с за год сократилось на 8,1%

В Краснодарском крае работает 2 694 организации, чей бизнес зарегистрирован под ОКВЭД «Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет». За год количество селлеров сократилось на 8,1%. По данным на 1 августа 2025 года в регионе работало 2 912 таких организаций, рассказали «Ъ-Кубань» аналитики проекта «Контур.Фокус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

По информации экспертов, с начала 2026 года (с 1 января по 1 августа) количество кубанских компаний, торгующих на маркетплейсах, сократилось на 6,2% или на 179 организаций. Для сравнения — за тот же период прошлого года с рынка ушло 14 селлеров. С 1 января по 1 августа 2025 года их количество сократилось на 0,5%.

По словам предпринимателя, финансового консультанта Павла Запороцкого, за последний год продавцы маркетплейсов пережили, как минимум, три испытания: налоговую реформу, ужесточение правил работы на онлайн-площадках и удары по складам и сортировочным центрам Wildberries и Ozon. «В ближайшие один-два квартала я ожидаю ухода с рынка части закредитованных продавцов — тех, кто держал весь запас на поврежденных складах и не переживет реструктуризацию. А их покупателей заберут те, кто успел разбить поставки на небольшие партии и перераспределить каналы продаж, заложив новые расходы в цену товара»,— прогнозирует эксперт.

Управляющий партнер адвокатского бюро Краснодарского края «Романов и Партнеры» Роман Романов отмечает, что для селлеров одним из ключевых вопросов является признание их потерпевшими по уголовному делу. Статья 42 УПК РФ позволяет лицам, чьему имуществу причинен вред, подавать заявления о признании потерпевшими и участвовать в уголовном деле, однако на практике предприниматели сталкиваются с непреодолимыми препятствиями.

«Сотрудники Следственного Комитета, по словам селлеров, не занимаются массовыми обращениями владельцев уничтоженных товаров, сосредоточившись на пострадавших, чьи дома или машины повреждены обломками. Вероятно, это связано с тем, что объектом посягательства признаются сами логистические центры, а не имущество продавцов как таковое, что формально снижает приоритет их обращений. Однако без постановления СК о признании потерпевшим невозможно получить доступ к мерам поддержки — например, льготным займам от Фонда микрофинансирования. В этой связи я рекомендую подавать мотивированные ходатайства и обращения, целью которых является подтверждение причинения значительного ущерба и принятие процессуального решения по этим вопросам»,— говорит адвокат. Он также советует оформлять страховой полис с покрытием рисков БПЛА и терактов и фиксировать ущерб, запрашивая официальные результаты инвентаризации от маркетплейса.

Как атаки ВСУ на логистические центры сказались на бизнесе селлеров и как отразятся стоимости и сроках доставки товаров — в материале «Ъ-Кубань» «Селлеры уходят».

Маргарита Синкевич