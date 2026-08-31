Пожар под Анапой не повлиял на туристический спрос

Природный пожар в Анапе, несмотря на дым, чувствующийся в курортной зоне, не привел к массовым аннуляциям туров, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Ни отказов от поездок, ни переноса дат зафиксировано не было. Одной из причин эксперты называют традиционное снижение числа туристов после 25 августа — семьи с детьми массово покидают курорт перед 1 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

По словам директора по продукту компании «Мультитур» Евгении Кизей, заявок на сентябрь поступает меньше, но в целом продажи объектов размещения в Анапе за год выросли вдвое. Глава комитета РСТ по внутреннему туризму Сергей Толчин отметил, что сейчас туристов на курорте и так немного и их станет еще меньше. Массовых аннуляций не было, поскольку большинство забронировавших отдых уже съездили.

Пожар в плавнях на окраине Анапы начался 30 августа, к утру 31 августа его локализовали. Площадь возгорания достигала 10 га, огонь приближался к жилым районам — станице Анапской, хутору Чембурка и микрорайону Алексеевский. В тушении задействованы около 100 пожарных и 30 единиц техники.

По данным платформы TravelLine, за последние две недели бронирования объектов размещения в Анапе снизились на 25%, цены упали на 8%. Меньше всего снижение коснулось отелей 0–2 звезды — там бронирования выросли на 3% при снижении цен на 2%. Больше всего заявок сделано туристами из Москвы и Московской области (31%), Краснодарского края (21%) и Ростовской области (8%). Спрос на Анапу в этом году вырос из-за открытия пляжей, по итогам года туроператоры ожидают роста бронирований на 50%.

Алина Зорина